Alexandre Sarr encore limité par son coach, les Sixers de Yabusele n’iront pas en playoffs

La période entre fin mars et début avril est toujours particulière en NBA. Les équipes qui ne sont plus en course pour les playoffs visent plutôt un haut choix de Draft et mettent différentes stratégies en œuvre pour y parvenir. Certaines comme les Washington Wizards, bons derniers de NBA, font jouer leurs cadres à mi-temps.

C’est ainsi qu’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), pourtant en grande forme ces dernières semaines, voit son temps de jeu régulièrement limité. Cette nuit encore, dans un duel de cancres entre Washington et Brooklyn, le n°2 de la Draft n’a joué que 25 minutes. Il n’est pas rentré sur le terrain dans le dernier quart, alors que le score était pourtant serré. C’est des avec des two-way contracts et autres joueurs de bout de rotation que les Wizards ont (malencontreusement) concédé la défaite à domicile, de trois petits points (112-115), 48 heures après les 162 points concédés contre Indiana.

Auteur d’un premier quart-temps à 8 points, Sarr a terminé le match avec 12 points à 4/12 aux tirs (dont 0/5 à 3-points), 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres. Maladroit, ce n’est que la troisième fois ce mois-ci qu’il ne rentre aucun tir primé. Ses chances de rattraper Stephon Castle pour le trophée de Rookie de l’année sont désormais minimes.

Du côté des Philadelphie Sixers, la stratégie est plus classiquement de mettre au repos tous leurs cadres, pour des problèmes physiques plus ou moins graves. C’est ainsi que Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) est aujourd’hui le seul membre de la rotation de début de saison encore opérationnel. Titulaire pour la 40e fois de la saison cette nuit, l’ancien du Real Madrid n’a pas brillé par son investissement dans un effectif où il est désormais de loin le plus âgé. En 30 minutes alternées entre les postes 4 et 5, il n’a marqué qu’1 point, pris 5 rebonds, distribué 3 passes décisives, intercepté et contré 1 ballon. Il n’a pris qu’un seul tir, ce qui ne lui était encore… jamais arrivé cette saison. À noter un 1/4 aux lancers-francs qui a encore allégé sa ligne statistique.

Ses Sixers se sont largement inclinés à domicile contre Miami (95-118), concédant leur… 22e défaite sur leurs 25 derniers matchs. Ils sont désormais 13e de l’Est, passant derrière Brooklyn. Et sont officiellement éliminés de la course au play-in, eux qui faisaient partie des contenders en début de saison. De son côté, Yabusele a prouvé suffisamment de choses cette saison pour aller chercher un contrat longue durée cet été, que ce soit aux Sixers ou ailleurs.

Dans les autres matchs, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans), toujours blessé au mollet alors qu’il pourrait avoir du temps de jeu sur cette fin de saison, n’a pas pris part à la nouvelle victoire d’OKC contre Indiana (132-111). De la même manière que Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) avec les Wizards, et Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) à la défaite de San Antonio contre Boston (111-121). Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) était lui actif en G-League et a marqué 21 points en 44 minutes avec Westchester. Au contraire de Killian Hayes (1,96 m, 23 ans), qui a fini sa saison avec les Long Island Nets sur une entorse à la cheville.

Killian Hayes is no longer with the Long Island Nets. And in a roster move not long before the game, his place on the LIN roster taken by Oshae Brissett who had been on a 10-day with the 76ers. Brissett not playing tonight.

