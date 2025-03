Alexandre Sarr est « évidemment intéressé » de jouer l’EuroBasket cet été

Avec 12,3 points de moyenne, il est le meilleur marqueur français de NBA encore sur deux jambes, après les fins de saison de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans). Le n°2 de la dernière Draft Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) fait son petit bonhomme de chemin du côté de Washington, où il est titulaire depuis le premier jour. Dans une équipe qui ne joue déjà plus rien cette saison, il a de plus en plus de libertés et peut montrer l’étendue de son arsenal offensif, même s’il y a encore beaucoup de déchets. De quoi entrevoir un potentiel assez impressionnant de grand intérieur moderne, capable d’à peu près tout faire, balle en main ou pas. Son premier véritable carton offensif cette nuit (34 points à Denver) en est une nouvelle preuve.

Dans une interview récente à Basket USA, le prospect formé aux quatre coins du globe a expliqué qu’il était « plutôt satisfait de sa saison malgré des hauts et des bas », et donnerait « une bonne note globale » à celle-ci. Il a aussi réitéré sa volonté de disputer l’EuroBasket cet été (27 août au 14 septembre) avec l’équipe de France :

« Oui, c’est toujours un honneur pour moi de jouer pour l’Équipe de France. J’ai fait toutes les sélections jeunes pour l’instant, donc je suis évidemment intéressé à l’idée de faire pareil chez les A maintenant. C’est l’objectif pour cet été. »

Un habitué du maillot bleu

Sa candidature, qu’il avait déjà exprimée en novembre dernier, revêt forcément une importance différente depuis la thrombose de Victor Wembanyama, qui met en suspens sa participation à l’Euro. Ayant le profil qui se rapproche le plus de son aîné d’un an, Sarr pourrait faire figure de remplaçant en cas de forfait de « Wemby ». Le petit frère d’Olivier Sarr a déjà participé à trois compétitions internationales avec les équipes de France jeunes : les European Challengers U16 (victoire), ainsi que les Coupes du monde U17 (médaille de bronze) et U19 (médaille d’argent). L’été dernier était le premier sans compétition pour lui, Draft oblige. L’Équipe de France A serait donc la suite logique pour lui.

Il avait expliqué à Basket Session en novembre avoir déjà échangé sur le sujet avec Boris Diaw, mais pas encore Freddy Fauthoux. Sa saison NBA qui va se terminer en avril lui laissera tout le temps de se préparer.