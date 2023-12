Angers engage Maodo Nguirane

Pro B - Après avoir libéré Kevin Marfo, Angers a fait signer son sparring-partner Maodo Nguirane pour le remplacer. Sauf que l'ancien pivot de Saint-Vallier, Nantes et Rueil est actuellement blessé.

À créditer de l’une des promotions les plus improbables de l’été 2022, avec un transfert de la Nationale 1 vers la Liga Endesa, Maodo Nguirane (2,10 m, 30 ans) va retrouver la Pro B. Sparring-partner de l’EAB depuis plusieurs semaines, le pivot sénégalais s’est engagé avec Angers, où il remplacera Kevin Marfo.

Seul hic : l’ancien intérieur de Saragosse (1,1 point et 0,6 rebond en 9 apparitions en Liga ACB la saison dernière) ne sera pas opérationnel avant le début de l’année 2024, victime d’un accident de trottinette. Mais une fois rétabli, il pourra prendra part à la mission maintien de l’équipe d’Ali Bouziane, en difficulté jusque-là (3v-9d, le plus mauvais bilan du championnat avec Fos, Antibes et Champagne Basket). « Maodo va nous apporter son expérience », indique son nouvel entraîneur dans Ouest France. « Il connaît la division pour avoir joué à Nantes et jusqu’à l’année dernière en 1re division espagnole. Il va aussi nous amener de la densité dans la raquette, de la hauteur, du rebond et son jeu est propre, il ne gaspille pas. »

Déjà vu en NM1, avec Saint-Vallier (10 matchs en 2018) et Rueil (9,1 points à 60% et 5,8 rebonds en 2021/22), Maodo Nguirane a connu la Pro B en 2019/20 avec Nantes (7,1 points à 52% et 4,5 rebonds). Dans son rôle de joueur de devoir, l’ancien pivot de l’Unicaja Malaga avait d’ailleurs participé à la conquête du premier trophée de l’histoire du NBH, remportant la Leaders Cup 2020 à Disney.