Kevin Marfo à Angers, c’est terminé

Pro B - Kevin Marfo quitte l’Étoile Angers Basket après une première partie de saison compliquée.

Kevin Marfo (2,02 m, 26 ans) quitte l’Étoile Angers Basket. Pivot imposant physiquement mais trop peu productif jusqu’ici, le poste 5 américano-ghanéen ne continuera pas l’aventure au sein de l’équipe d’Ali Bouziane.

Blessé au genou droit lors de la préparation, il a eu du mal à s’imposer en relai de Darel Poirier. Après 11 matches de championnat, l’ancien de Texas A&M (NCAA) tournait à 6,5 points à 46,2% de réussite aux tirs et 4,7 rebonds en 19 minutes. L’EAB, 17e de la saison régulière, va donc devoir trouver un nouveau pivot au statut bosman ou cotonou. Le club dispose de la plus petite masse salariale de la division, avec Lille.