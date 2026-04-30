Gaetan Clerc prend le temps d’analyser. À 35 ans, le meneur de La Rochelle ne se contente pas d’un bilan rapide : il déroule une saison riche, construite progressivement, avec un groupe jeune et ambitieux. Entre satisfaction collective, adaptation personnelle et questionnements sur l’avenir, l’expérimenté leader rochelais livre un regard lucide et posé.