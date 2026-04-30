« Ce n’est pas uniquement une décision personnelle » : Gaëtan Clerc dispute-t-il les trois derniers matchs de sa carrière professionnelle ?
Gaëtan Clerc, meneur de La Rochelle, revient sur la saison 2025-2026 en ELITE 2, entre maintien assuré, ambitions de play-in et réflexion sur la suite de sa carrière.
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Résumé
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Cette saison en ÉLITE 2, Gaetan Clerc cumule 5,8 points, 2,3 rebonds et 3,2 passes de moyenne. Crédit photo : Cécile Thomas.
Crédit photo : Cécile Thomas
Gaetan Clerc prend le temps d’analyser. À 35 ans, le meneur de La Rochelle ne se contente pas d’un bilan rapide : il déroule une saison riche, construite progressivement, avec un groupe jeune et ambitieux. Entre satisfaction collective, adaptation personnelle et questionnements sur l’avenir, l’expérimenté leader rochelais livre un regard lucide et posé.
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