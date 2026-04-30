À ce stade du premier tour, chaque match peut mettre fin à une série ou complètement la relancer. Certaines équipes ont repris la main au meilleur moment, d’autres s’accrochent malgré un contexte défavorable.

Avec des batailles pour survivre à l’Est comme à l’Ouest, cette nuit pourrait faire tomber plusieurs verdicts.

Knicks – Hawks (3-2), Game 6 : New York à une victoire du second tour

Les Knicks ont repris l’avantage au Madison Square Garden en s’appuyant sur un Jalen Brunson retrouvé (39 points), bien plus juste dans la gestion des temps forts après des premières rencontres plus irrégulières.

New York a surtout su mieux contrôler le rythme lors du match 5, en limitant les séquences ouvertes qui avaient permis à Atlanta de rester au contact dans la série. Cette capacité à imposer un tempo plus maîtrisé a clairement fait basculer le match.

Le déplacement en Géorgie change toutefois la donne. Les Hawks ont déjà montré qu’ils pouvaient répondre, notamment en posant des problèmes sur les séquences de transition et en profitant des temps faibles new-yorkais. Les hommes de Mike Brown devront également museler C.J. McCollum, plus discret lors du Game 5.

L’enjeu pour les coéquipiers de KAT : garder le contrôle, notamment dans l’exécution offensive. En face, les locaux n’ont plus de marge et devront remettre de l’intensité sur 48 minutes pour espérer forcer un Game 7.

Celtics – Sixers (3-2), Game 6 : Philly relancé, Boston sous pression

Le retour de Joel Embiid a profondément modifié la série. Philadelphie a retrouvé un point d’ancrage intérieur capable de structurer le jeu, mais aussi de libérer des espaces pour Tyrese Maxey, Paul George ou encore VJ Edgecombe.

La victoire au TD Garden a validé ce nouvel équilibre, avec une attaque beaucoup plus variée et difficile à contenir. Les Sixers ne dépendent plus d’une seule option, la présence du Camerounais change complètement la lecture défensive pour les Celtics.

Boston, de son côté, doit rapidement réagir. Les hommes en vert ont été dominés dans l’impact et ont laissé Philly imposer ses séquences, notamment dans le jeu placé, un domaine habituellement maîtrisé par les C’s.

Le contexte du Game 6 est particulièrement exigeant. Nick Nurse et les siens, poussés par leur public, vont tenter d’imposer une pression constante. Boston devra retrouver de la discipline défensive et surtout éviter de subir les runs adverses. Dans ce type de configuration, la gestion des moments clés devient déterminante.

Nuggets – Timberwolves (3-2), Game 6 : Denver veut forcer un Game 7

Menés 3-1, les Nuggets ont su prolonger la série en s’appuyant sur leur expérience et sur un duo Nikola Jokic – Jamal Murray efficace au moment d’éviter l’élimination (125-113 lors du dernier match).

Denver a surtout su profiter du contexte, avec des Timberwolves diminués par les blessures d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo. Ces absences ont pesé, notamment sur la capacité des hommes de Finch à générer du jeu offensif sur la durée.

Mais le déplacement dans le Minnesota reste un défi. Malgré les blessures, les Wolves ont conservé une base solide, notamment défensivement, et restent capables de répondre collectivement grâce à une assise intérieure autour de Randle, Gobert et Reid. Rudy Gobert a d’ailleurs rappelé que la moindre erreur se paie face à une équipe comme Denver.

Pour Denver, l’équation est simple : reproduire le niveau d’intensité du Game 5 et s’appuyer sur la maîtrise du Joker pour ralentir le jeu. Une victoire permettrait de ramener la série à domicile pour un Game 7 que beaucoup attendent.