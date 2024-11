Charles Kahudi, la SIG Strasbourg, le duo Gruda / Michel ou les frères Benitez à l’honneur du n°90 de Basket le Mag

Le sommaire

Les salaires en NBA : dans la ligue sportive proposant le plus haut salaire moyen au monde, et ses moyens continuent d’augmenter. Stephen Curry est le joueur le mieux payé cette saison avec 55 M$, mais au cœur des années 2030, des joueurs atteindront les 100 M$ par an.

Grand entretien avec l’enseignant-chercheur du CDES Jean-François Brocard, qui analyse cette réussite, ses sommes démesurées, mais aussi le paradoxe de la NBA de proposer une économie collectiviste dans une ligue capitaliste, ainsi que son absence de solidarité.

Freddy Fauthoux : le grand portrait du Petitou. Ou comment l’ex-meneur international devenu sélectionneur des Bleus a su rester fidèle, tout au long de son parcours, à ses racines landaises et son village d’Horsarrieu.

Dossier SIG Strasbourg : la nouvelle ère. En moins d’un an, le club a changé son président, son entraîneur, son identité visuelle. Reportage au Rhenus. Avec aussi un portrait du prospect Maxence Lemoine, ainsi qu’une interview de Matt Pokora, directeur artistique de la SIG. Son ambition ? “Rendrez plus sexy le basket français” !

Sandrine Gruda et Sarah Michel : entretien croisé entre deux grandes dames du basket français !

“Moi, je…” : Charles Kahudi, qui entame sa dernière danse, retrace son parcours, émaillé de quatre médailles avec les Bleus, débuté à Kinshasa.

Maxime Roos : “J’ai compté les 525 jours”. Interview de l’ailier de la Chorale, revenu de deux ruptures du tendon d’Achille.

La famille Benitez : les frères Hugo (Bourg) et Elian (Nantes) partagent, outre un nom, un poste, celui de meneur, et une vision du basket. Interview croisée.

“L’objectif du Japon est de concurrencer l’Europe” : expatrié à Akita, Yannis Morin raconte son expérience asiatique et la montée en puissance du basket nippon.

EuroLeague France : Mathias Lessort, futur MVP ?

Zhang Ziyu : l’ado chinoise de 2,20 m qui marche sur la concurrence.

Rétro : Rudy Fernández, l’homme que vous avez aimé détester.

Hommage : Dikembe Mutombo, l’homme qui avait le cœur encore plus grand que lui.

Découverte : Jade Cargill, du basket au catch.