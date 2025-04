Sylvain Francisco et Kaunas privent le Partizan Belgrade de Ntilikina du play-in de l’EuroLeague

Le match d’Euroleague entre le Zalgiris Kaunas et le Partizan de Belgrade ce jeudi 3 avril opposait deux internationaux français, Sylvain Francisco et Frank Ntilikina. Du moins, un seul était présent sur le parquet, et c’est celui-ci qui l’a emporté avec sa formation lituanienne sur le score de 70 à 66.

Sylvain Francisco de nouveau décisif, Frank Ntilikina n’a pas joué

Déjà éliminé de la course au play-in, le Zalgiris Kaunas a décidé d’entraîner dans sa chute le Partizan Belgrade. Pour cela, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) s’est illustré avec 15 points, 3 rebonds et 3 passes décisives, malgré une adresse fluctuante (6/16) et presque absente derrière l’arc (1/9).

Dans cette rencontre qui a compté 11 changements de leader, le 4e quart-temps était serré et les deux équipes auraient pu l’emporter. Ce sont respectivement Francisco, mais également Smailagic, qui ont fait la différence en répondant à tous les assauts serbes dans la dernière minute de jeu. Ce dernier a marqué 14 points contre son ancien club et a participé à le sortir de la course au play-in. Le meilleur marqueur de la rencontre est serbe malgré tout : Carlik Jones, avec ses 23 points et 4 passes décisives. Malade dernièrement, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) était en tenue mais n’a pas joué.

Zalgiris et Partizan, mathématiquement éliminés de la course au play-in

Au classement, les deux équipes sont donc éliminées de la course au play-in avec une journée restante et deux victoires de retard sur Paris (10e). Avant la conclusion de la saison régulière d’EuroLeague, le Zalgiris Kaunas est 13e au classement avec 15 victoires pour 18 défaites, tandis que le Partizan est 12e avec 16 victoires pour 17 défaites.