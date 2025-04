Jaylen Hoard de retour sur la feuille de match avec le Maccabi Tel-Aviv

A l’occasion du match gagnée par le Maccabi Tel-Aviv contre le Bayern Munich (93-90) ce jeudi 3 avril pour la 32e journée de l’EuroLeague, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) a effectué son retour sur la feuille de match de son équipe, deux mois et demi après son dernier match (le 26 janvier face à l’Hapoel Be’er Sheva B.C.). L’ailier-fort a été victime d’une blessure aux ischio-jambiers suivie d’une rechute. Dernièrement, le Carnonnais a repris l’entraînement collectif. Reste à savoir s’il sera en mesure de revenir à la compétition très prochainement, pourquoi pas jeudi prochain en même temps que Moustapha Fall et Evan Fournier face à l’Olympiakos ?

Jaylen Hoard at the practice before Bayern. pic.twitter.com/FEDOTUpDIf

— Fanzonebasket (@fanzonebasket) April 3, 2025