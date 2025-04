Rudy Gobert en mode patron à Brooklyn

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) confirme sa forme exceptionnelle en cette fin de saison régulière NBA. Après deux prestations très solides contre Denver et Detroit, le Français a de nouveau fait la loi dans la raquette face aux Nets, guidant les Timberwolves vers un précieux succès à l’extérieur.

Avec 21 points à 9/10 aux tirs, 18 rebonds et 2 contres, Rudy Gobert a encore une fois marqué de son empreinte le match de Minnesota. Dès le premier quart-temps, le Français s’est imposé comme le fer de lance des Wolves, en attaque comme en défense. Un passage décisif à 15-2, initié par le Tricolore, a permis à son équipe de creuser un premier écart (18-9) et de ne plus jamais être inquiétée ensuite.

Rudy Gobert in his last 3 games:

Opposé à Nic Claxton, Gobert a mené un duel intense dans la raquette, répondant à chaque tentative du pivot des Nets avec autorité. Il s’est même montré précieux dans la création, en étant un point de relais dans les systèmes mis en place par Chris Finch. Une prestation collective des Wolves renforcée par les 28 points d’Anthony Edwards, malgré une belle frayeur lorsque ce dernier s’est tordu la cheville sur le pied de Jordi Fernandez, coach des Nets. Heureusement pour Minnesota, l’arrière All-Star a pu revenir après la pause.

Autour de Gobert et Edwards, Naz Reid (13 points), Nickeil Alexander-Walker (13 points) et Julius Randle (11 points, 8 rebonds) ont parfaitement complété le travail, assurant une quatrième victoire consécutive aux Timberwolves. Ce succès leur permet de rester au coude-à-coude avec Memphis dans la course à la sixième place de la Conférence Ouest (45 victoires – 32 défaites), qualificative directement pour les playoffs, à cinq matchs de la fin de la saison régulière.

Anthony Edwards bombs Rudy Gobert's postgame interview with .@leabolsen, doling out praise and nothing else, of course.

"Man, he been playing his —- off, man." pic.twitter.com/FD9ztS8p5B

— Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) April 4, 2025