Acteur de la montée en Pro B, Bruno de l’Espinay va quitter la présidence du Tours MB

C’est un petit séisme dans le basket tourangeau : Bruno de l’Espinay, président du Tours Métropole Basket, a annoncé se retirer de la présidence du club à la fin de la saison 2024-2025. Aucun successeur n’a pour l’heure été désigné.

Président du Tours Métropole Basket (TMB) depuis 2021, et avant cela déjà de l’Union Tours Métropole Basket (UTBM) dès 2014, Bruno de l’Espinay (70 ans) a grandement contribué au retour au premier plan du basket en Touraine.

Avec l’investissement financier de son entreprise Artus, il a notamment permis au TMB de retrouver la Pro B en 2021, 23 ans après la dernière apparition du club à ce niveau. Mais l’équipe, entraînée par Pierre Tavano à l’époque, n’a subsisté qu’une seule saison dans la division, avec des regrets éternels en étant le « meilleur relégué de l’histoire du championnat » (14 victoires et 20 défaites en 2021-2022). Depuis, le Tours MB a renoué avec la NM1.

Dans les colonnes de La Nouvelle République, Bruno de l’Espinay a expliqué son choix de se retirer de la présidence du club tourangeau.

Outre l’envie de se consacrer davantage à sa famille, le dirigeant évoque également le non-aboutissement du projet d’une nouvelle salle, pour remplacer la Halle Monconseil (1 500 places environ), comme l’un des motifs de son départ.

« C’est vrai que le manque d’intérêt des collectivités à mes demandes d’améliorer les structures et le fait de ne pas voir arriver de projet d’Arena pour le sport et les spectacles, est quand même une explication. Cela a été le gros point noir du club pendant dix ans et je me suis battu contre un mur. On voit bien que le sport n’est pas la priorité des collectivités territoriales. »