Chartres privé de Desi Washington pour la première finale du maintien contre Fos Provence

Ce vendredi 4 avril, une première finale pour le maintien en Pro B aura lieu, à l’occasion de la rencontre entre Fos Provence (20e) et Chartres (19e), les deux équipes actuellement relégables. Pour ce match crucial, le CCBM devra composer sans son meilleur marqueur, Desi Washington, blessé au genou.

𝗚𝗔𝗠𝗘𝗗𝗔𝗬 ⚔️ 8️⃣ matchs ce soir pour débuter la 31e journée de #PROB 🔥 Titre, barrages d'accession, play-in, maintien… C'est l'heure de la dernière ligne droite ! 💥 pic.twitter.com/L0115AG8IN — PROB (@PROB_officiel) April 4, 2025

Un jeu chartrain plus collectif sans Desi Washington

Une nouvelle qui ne remet pas forcément en cause les ambitions de Chartres de ressortir vainqueur de la Halle Henri-Giuitta ce vendredi. La semaine passée, déjà sans leur meneur américain, les Chartrains avaient infligé une correction à Nantes à la Trocardière (74-84). Après avoir décroché sa première victoire comme entraîneur principal de Chartres, Guillaume Le Pape compte bien enchaîner, malgré l’absence de l’ancien joueur du Portel : « On joue différemment sans Desi mais j’ai besoin de tout le monde sur cette fin de saison », indique-t-il à L’Écho Républicain. « Sans lui, ça fait une rotation de moins. »

Arrivé fin octobre en Eure-et-Loir, avec Ike Nwamu, Desi Washington (1,88 m, 32 ans) souffle le chaud et le froid avec Chartres. Souvent décisif cette saison, il phagocyte également le jeu chartrain, avec une forte monopolisation de la balle, ce que ne nie pas le technicien du CCBM : « Sans Desi, on est plus dans le partage du ballon ». Ainsi, Desi Washington est un joueur à la fois « adoré par les uns, mais aussi fortement critiqué par d’autres » comme l’écrit le quotidien local.

Pas le droit à l’erreur pour Fos

C’est en tout cas sans lui que Chartres (19e) va se présenter contre Fos Provence (20e, une victoire de retard). Une rencontre qui, en cas de victoire, pourrait propulser le club chartrain en dehors de la zone rouge pour la première fois de la saison. Mais cette finale pour le maintien paraît d’autant plus primordiale pour la nouvelle lanterne rouge, les BYers, qui pourraient filer droit vers la NM1 en cas de revers. « Je pense que ce match va en dire long sur notre fin de saison », estimait Rémi Giuitta, l’entraîneur fosséen.