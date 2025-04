Yabusele marque 22 points mais perd, Sarr perd son adresse et Rupert retrouve le terrain

Outre le match de patron de Rudy Gobert, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a signé une performance remarquée pour Philadelphie. Titulaire, l’intérieur a cumulé 22 points à 8/15 aux tirs (dont 4/9 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes. Cependant, les Sixers ont encore perdu contre les Milwaukee Bucks (113-126) qui ont profité d’un Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) historique (35 points à 12/19 aux tirs et 10/11 aux lancers francs, 17 rebonds et 20 passes décisives en 39 minutes).

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a été bien moins en réussite dans la défaite de Washington D.C. contre Orlando (97-109). Complet (6 rebonds et 6 passes décisives en 32 minutes), il s’est contenté de 10 points, la faute à sa maladresse (4/16 aux tirs, 0/5 à 3-points).

Rupert, un temps de jeu record depuis début décembre

Dans sa deuxième saison NBA, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) était amené à jouer régulièrement en début d’exercice. Mais les bons résultats des Trail Blazers ont conduit le staff à ne pas trop faire appel au Sarthois ensuite. Le play-in de plus en plus hypothétique – 12e à l’Ouest avec 34 victoires, 43 défaites et encore 5 matches à jouer, alors que le 10e, Sacramento, affiche un bilan de 36-40 -, Chauncey Billups a de nouveau fait appel à son sophomore, qui a aussi bénéficié des nombreuses absences de ses coéquipiers (Deandre Ayton, Sidy Cissoko, Scoot Henderson, Bryce McGowens, Robert Williams III, Jerami Grant, Anfernee Simons puis Duop Reath et Toumani Camara en cours de rencontre). Pour la première fois depuis le 16 janvier, l’ancien joueur du Mans a inscrit 5 points à 2/3 aux tirs tout en prenant 3 rebonds en 12 minutes. Surtout, les Trail Blazers se sont imposés 112 à 103 à Toronto.