Mike James n’échappe pas aux remontrances de Vassilis Spanoulis : « Il doit contribuer d’une autre manière »

En tant qu’entraîneur, Vassilis Spanoulis accorde une énorme importance à l’intensité et aux efforts que ses joueurs sont capable d’amener au cours d’une rencontre de basket. Et à chaque défaite ou presque de l’AS Monaco, le technicien grec ne manque pas de pointer du doigt ces aspects du jeu. Ce fut encore le cas après le revers de la Roca Team contre le Panathinaïkos (76-88) ce jeudi 3 avril.

Vassilis Spanoulis lassé des montagnes russes défensives de l’ASM

« Je suis fatigué de nous voir ne pas jouer en défense, puis jouer en défense le match suivant, puis ne plus jouer en défense », soupirait Vassilis Spanoulis au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre. Sans défense et sans intensité pour débuter une rencontre pourtant d’importance en vue du top 4, l’AS Monaco s’est condamnée toute seule face au Panathinaïkos. « Nous ne sommes pas au niveau qu’une équipe devrait avoir dans ce genre de match, et nous avons pris ce que nous méritions », soulignait l’ancien joueur des Verts.

Vassilis Spanoulis' reaction to Monaco conceding 49 points at halftime vs. Panathinaikos "Shame" pic.twitter.com/n4WKTspk99 — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) April 3, 2025

Preuve de la suffisance monégasque de ce jeudi soir dans sa propre moitié de terrain ? L’un des candidats au titre de MVP de l’EuroLeague, Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans), a livré l’une de ses meilleures performances de la saison à Gaston-Médecin : 37 points à 14/17 aux shoots, dont 5/5 à 3-points. En comparaison, son homologue monégasque Mike James a lui vécu l’une de ses pires soirées : 6 points à 2/14 aux tirs.

« (Mike James) doit trouver un moyen d’aider l’équipe lorsqu’il ne fait pas un bon match »

Et cette fois, Vassilis Spanoulis ne s’est pas gêné pour adresser directement une piqûre de rappel à sa « star » : « Il doit trouver un moyen d’aider l’équipe lorsqu’il ne fait pas un bon match », expliquait le Grec. « Il doit être intelligent et contribuer d’une autre manière. Dans le quatrième quart-temps, il a très bien défendu Nunn parce qu’il l’a pris personnellement. Mais c’était trop tard. Il doit agir de la sorte dès le début du match. »

L’ensemble de l’équipe en a également pris pour son grade : « Nous sommes des professionnels. Ces joueurs ont la chance de jouer au basket et de gagner des millions. D’autres n’ont même pas de quoi manger. C’est manquer de respect à la vie que de dire qu’on est fatigué de jouer au basket. Si quelqu’un est fatigué, il doit rentrer chez lui, mais il doit aussi rendre l’argent qu’il a reçu. »

Un dernier match pour assurer le top 4

Vassilis Spanoulis, arrivé en cours de saison sur la Principauté pour remplacer Sasa Obradovic, ne parvient pas encore à gommer les petits défauts lancinants de Monaco. Mais grâce aux défaites du Bayern Munich et du FC Barcelone, l’ASM a encoore son destin en main pour le dernier match de saison régulière contre l’ASVEL afin d’assurer sa place dans le top 4 de l’EuroLeague. Mais cette fâcheuse tendance à être trop laxiste défensivement sera un facteur déterminant de la Roca Team lors des playoffs. Et qui reste un sacré point d’interrogation à l’approche des phases finales, y compris pour son entraîneur : « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour régler ce problème (la défense), mais jusqu’à quel point puis-je vraiment le régler ? »