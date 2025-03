Cholet a forcé Monaco à se mettre « en mode EuroLeague »

Cholet Basket, auteur de plusieurs exploits depuis le début de son exceptionnelle première partie de saison 2024-2025, n’a pas réussi celui de battre l’AS Monaco ce dimanche 2 mars (83-95). Malgré une grosse avance prise en début de match (jusqu’à +19), les Choletais ont fini par voir les Monégasques fondre sur eux, avant d’avoir le dernier mot en fin de match (83-95)

Comme en Principauté à l’aller, Cholet Basket a en tout cas lutté pendant très longtemps avec le double champion de France en titre. C’est ce que souhaitait retenir son entraîneur Fabrice Lefrançois au terme de cette 20e journée de Betclic ELITE.

« Oui, j’ai retrouvé l’équipe de Cholet et ce sentiment, il est partagé par les joueurs et le public », appréciait le coach choletais auprès de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest. « Monaco a dû se mettre en mode EuroLeague, et je prends ça comme un compliment. Nous, dans les engagements, les attitudes, je nous ai trouvés réguliers. On a montré qu’on pouvait les jouer, et ça, c’est très bien. »