Cholet valide définitivement sa place dans le Top 4, Dijon son ticket pour le play-in

Cholet 95-74 Nancy

Après deux défaites d’affilée, Cholet avait besoin d’une dernière victoire pour valider définitivement sa place dans le Top 4, synonyme d’avantage du terrain en playoffs. Il fallait empêcher Bourg (deux victoires de retard) de recoller au finish. Quoi de mieux que d’attendre le grand retour de blessure de Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans), qui plus est à la Meilleraie. Le pivot All-Star a récupéré dans le timing prévu de sa blessure au pied qui l’a tenu éloigné des parquets six semaines. Préservé en jouant en sortie de banc sur de courtes séquences, il a tout de même montré qu’il était en forme en marquant 8 points à 3/5 aux tirs en 17 minutes. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que la fête soit au rendez-vous dans la ville des Mauges.

C’est dans un match débridé que les Choletais sont allés chercher la victoire, notamment grâce à un gros volume de 3-points (12 réussis sur 33 tentatives, contre 25 de moyenne cette saison). Cleveland Melvin en première période (16 points à 4/10 de loin) puis Stefan Smith en seconde (14 points à 4/7) ont marqué les deux-tiers des tirs primés de leur équipe. Cette victoire salvatrice va leur permettre d’aborder le dernier match à Bourg sans pression, avec un possible repos des cadres.

En face, Nancy n’a pas su tenir le rythme sur la longueur. Après un bon début de match derrière un Caleb Walker capitaine d’un soir (22 points à 7/7 à 2-points) et un Zacharie Perrin (9 points) inspiré, ils ont baissé en rythme. Notamment à cause d’une adresse extérieure qui s’est vite écroulée (5/22 au final). Les hommes de Sylvain Lautié ont marqué plus de points dans le premier quart-temps (29) que dans les troisièmes et quatrièmes cumulés (16 et 12). Shevon Thompson, qui avait pourtant l’occasion d’imposer un défi physique de taille à un Bastien Vautier pas encore à 100%, n’a pas vraiment pesé (12 points et 9 rebonds). Les Nancéens ratent une cartouche pour aborder le play-in en position favorable. Ils se font en effet doubler par la JDA Dijon, qui jouait en même temps. À noter que cette défaite donne aussi un coup de pouce au Mans, qui est maintenant définitivement assuré d’un Top 6 synonyme de playoffs.

Dijon 88-83 Limoges

Développement à suivre…