Pas de miracle pour Le Portel qui ira en barrages, Gravelines garde ses derniers espoirs de play-in

Paris 109-65 Le Portel

Ce match était décisif pour Le Portel. Avec deux défaites de retard sur Limoges, le club nordiste n’avait pas le choix : il fallait absolument l’emporter sur le parquet de l’ogre parisien. Un exploit d’autant plus compliqué que leurs hôtes, maintenant éliminés de l’EuroLeague, avaient aligné la grosse équipe avec tous leurs cadors. Mais ils n’ont pas eu besoin de les fatiguer, puisque le score s’est creusé très tôt. Au final, aucun joueur parisien n’a dépassé les 22 minutes de jeu. Tiago Splitter a fait tourner ses 11 joueurs qui ont tous marqué. Avec tout de même une pointe à 20 unités en 21 minutes pour Nadir Hifi, qui avait sûrement envie de bien faire contre son ancienne équipe. Celui-ci met dans le même temps une sérieuse option sur le titre de meilleur marqueur du championnat, puisque TJ Shorts n’a marqué que 6 points. Le tout sans avoir débuté un seul match comme titulaire !

Concernant Le Portel, la mission quasiment impossible a donc échoué. Cette 8e défaite sur leurs 9 derniers matchs (avec une seule victoire remarquable contre Cholet) leur est donc fatale. « Quarante points d’écart et il reste 10 minutes à jouer… Paris est en mode Euroleague ce soir » clamait le Community Manager du club sur les réseaux. Il n’y a en effet jamais eu match, puisque le premier quart-temps a été perdu 29-10. Les Portelois ont été écrasés au rebond (41 à 22) et n’ont pas trouvé la mire de loin (4/17, 23,5%), pressés par la défense parisienne. Un 3-points au buzzer à la mi-temps de Jack Nunge (11 points) et le deuxième quart-temps au global auront été les seuls bons moments à retenir pour les hommes d’Éric Girard, qui s’inclinent de 44 points. Ces derniers sont maintenant condamnés aux play-down. Ils vont se battre avec les équipes de Pro B pour garder leur place dans l’élite, et commenceront ces barrages d’accession à la cinquième place. Avant cela, un dernier match de championnat à domicile contre Nanterre le week-end prochain.

🏹 | Nadir Hifi donne une avance confortable pour le @ParisBasketball ! 🎯🏀 #BetclicELITE Suivez la suite de la rencontre en direct sur DAZN : https://t.co/PnunnUEboQ pic.twitter.com/95WntjLVZM — DAZN France (@DAZN_FR) May 10, 2025

Gravelines-Dunkerque 78-71 Chalon

Voilà un match qui aurait pu condamner les derniers espoirs de Gravelines-Dunkerque. Onzièmes au classement, les joueurs du BCM sont encore dans l’expectative d’accrocher le dernier ticket pour le play-in, en cas de faux pas de Saint-Quentin. Si celui-ci n’a pas eu lieu vendredi (victoire 75-59 contre La Rochelle du SQBB), le club nordiste doit de son côté faire un sans-faute. Ce qu’ils ont réussi à faire ce soir, en rebondissant après une défaite à Dijon la semaine dernière (91-77) qui a fait beaucoup de mal à leurs espoirs de post-season. Tout n’était pourtant pas si évident, notamment quand les hommes de Jean-Christophe Prat étaient menés 60-66 à six minutes du terme. Mais leur rage de vaincre leur a permis d’infliger un 18-5 à leurs visiteurs. Vafessa Fofana (7 points, 11 rebonds) au rebond, Valentin Chéry au contre, Glynn Watson Jr (25 points) puis Chris Babb (17 points) à 3-points : tout le monde y est allé de son action personnelle pour bâtir cette victoire collective.

Au milieu d’un dernier quart marqué par les fautes techniques, ils ont réussi à surgir au dernier moment. Leur victoire fut validée aux lancers-francs face à une équipe chalonnaise qui n’a rien lâché jusqu’au bout. Pourtant, l’adresse n’était pas au rendez-vous en face, avec seulement deux joueurs à plus de 10 points (Brandon Paul et Mickael Stockton), et des mauvais pourcentages (35,8% aux tirs, 27,6% à 3-points, 62,5% aux lancers-francs). Il faut dire que les joueurs de l’Élan ont déjà validé leur ticket pour le play-in, et la sixième place était inaccessible. « Terminer 7 ou 8, si on nous l’avait dit, on aurait signé tout de suite » disait le coach adjoint Maxime Pacquaut la semaine dernière. Mais l’objectif n’est pas encore rempli pour eux, puisqu’ils se retrouvent avec autant de victoires que Dijon (7e) et Nancy (9e). Le prochain match contre… Monaco sera décisif. Du côté du BCM, la victoire sera obligatoire à Strasbourg.