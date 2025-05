Aller en playoffs serait le « rêve » de l’Élan Chalon : « Depuis le temps qu’on l’attend ! »

Huitièmes avec un bilan quasiment à l’égal à trois journées de la fin : voilà un scénario pour lequel l’Élan Chalon aurait « signé tout de suite » avant la saison. C’est pourtant bel et bien la réalité dans laquelle se trouve le club bourguignon. Avant d’affronter à domicile Strasbourg (qui les avaient battus au buzzer lors du match d’ouverture de la saison), ce samedi 3 mai à 18h00, dans un match qui sera décisif pour la course au play-in, l’occasion était belle de prendre un peu de recul sur cette saison 2024/25 du club qui avait fini 14e la saison dernière, et était en Pro B la saison précédente.

La progression depuis est finalement assez linéaire et n’a pas connu de contre-coups. C’est le coach adjoint Maxime Pacquaut, présent au club depuis 2016, qui s’est livré à cet exercice auprès du Creusot-Infos :

« À Chalon-sur-Saône, on a un public qui est connaisseur et qui aime le beau basket. Là, on sent les gens heureux, enthousiastes. D’ailleurs je n’ai pas souvenir que l’on ait fait autant de matches à guichet fermés. C’est vrai que notre belle série de matches et de victoires donne de l’envie… On peut dire que notre équipe est au zénith. Je pense qu’elle le démontre à domicile depuis plusieurs semaines. Mais on reste lucide, il faut conserver la tête froide. Notre objectif est d’essayer d’aller chercher la 7ème place… Notre rêve serait d’accéder aux play-off, car être dans les huit serait synonyme de Coupe d’Europe la saison prochaine. Depuis le temps qu’on l’attend ! Cela permettrait de rendre au public et encore plus à nos supporters ce qu’ils nous ont donné. »

Direction le play-in ?

Les Chalonnais ont un match de retard sur le 7e Nancy, et un d’avance sur le 9e Dijon. Ils ont un bilan de 13 victoires pour 14 défaites. Il serait donc hautement improbable qu’ils ratent le play-in, mais la qualification directe en playoffs sera sûrement trop dure à aller chercher. Ils ont en tout cas leur destin entre leurs mains, avec deux matchs à venir contre des concurrents directs (Strasbourg et Gravelines-Dunkerque). Avant un possible bouquet final à domicile contre le leader monégasque.

Avec des résultats délirants à domicile (8 victoires sur leurs 9 derniers matchs, dont quatre performances d’affilée à plus de 100 points) et un Jeremiah Hill en feu complet (27,7 points et 32,7 d’évaluation de moyenne en avril), tout semble possible. Le club n’a plus connu les playoffs de l’élite depuis le fameux run du titre en 2017 avec Moustapha Fall, Axel Bouteille ou encore Jérémy Nzeulie, coachés par Jean-Denys Choulet.