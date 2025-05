Nolan Traoré désigné meilleur jeune de BCL, Ismael Kamagaté dans le meilleur cinq

Si aucun club français n’est au Final Four de la BCL ce week-end à Athènes (Grèce), ce n’est pas pour autant que le contingent tricolore n’est pas fièrement représenté pour les trophées de fin de saison de la compétition.

Ainsi, si l’inusable Marcelinho Huertas a réussi le doublé en gagnant pour la 2e fois consécutive le titre de MVP, son cadet de plus de 20 ans, Nolan Traoré, a lui été désigné meilleur jeune de la Ligue des Champions.

Pour sa première saison dans une Coupe d’Europe, quelques mois après ses débuts en professionnel, le meneur de jeu de Saint-Quentin a enregistré 13,4 points à 43% aux tirs dont 31% à 3-points, 2,4 rebonds et 4 passes décisives pour 2,1 ballons perdus en 24 minutes de jeu en moyenne. Un trophée Rising Star qui confirme la très bonne forme de la formation française, après que Nadir Hifi ait reçu la même distinction en EuroLeague.

👀 The ink‘s still wet on the script, the next chapter already on the horizon: Nolan Traore is the 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 of #BasketballCL Season 9! 👏 pic.twitter.com/mzpbUZkSsF

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 10, 2025