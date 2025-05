En allant battre in-extremis Orléans, Boulazac met un pied en Betclic ÉLITE !

Après la défaite de Blois vendredi soir sur le parquet de l’Élan Béarnais (80-87), le Boulazac Basket Dordogne a vu l’avenir se dégager et avait l’occasion de prendre seul la tête du classement à un journée de la fin. En déplacement à l’Arena CO’MET d’Orléans, les Périgourdins l’ont emporté au bout du suspense face à une redoutable équipe orléanaise (80-81).

Angelo Warner porte le BBD à la mi-temps

Déjà assuré de terminer 3ème et qualifié pour les playoffs, l’Orléans Loiret Basket a fait honneur à son public, venu en masse. Bousculés en début de rencontre par des Périgourdins accrocheurs, les Orléanais se sont appuyés sur Rudy Dumahis-Ballou (9 points à 4/9 aux tirs et 3 passes décisives) pour creuser l’écart au cœur du deuxième quart-temps, obligeant Alexandre Ménard à stopper le jeu pour remobiliser ses troupes et ne pas se laisser distancer (36-27, 16′). Sans trembler et sous l’impulsion d’un incroyable Angelo Warner (20 points à 6/10 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives), Boulazac a peu à peu grignoté son retard. Plus adroit sous le cercle et agressif défensivement, le BBD est rentré aux vestiaires en tête (42-43, 20′).

Boulazac récupère la première place

Dans ce choc de haut de tableau à l’issue indécise et hachée par les nombreuses fautes sifflées, Orléanais et Périgourdins se sont rendus coup pour coup (51-51, 25′). Mené de deux points après trente minutes très intenses (64-62), la formation d’Alexandre Ménard est resté au contact grâce à l’efficacité redoutable de son meneur Hugo Robineau (17 points à 5/8 aux tirs et 7 passes décisives). Conscient de l’enjeu d’accrocher la première place au classement, le BBD se sera montré valeureux jusqu’au bout. Dans un money-time irrespirable où les deux formations ne semblaient pas vouloir se départager, il aura fallu attendre un ultime lancer-franc réussi par Marcos Suka-Umu pour voir Boulazac s’imposer sur le fil (80-81).

À une journée de la fin, le BBD a donc son destin entre les mains. En effet, une victoire lors du prochain et dernier match validera définitivement leur montée en Betclic ÉLITE. Et le destin a bien fait les choses, puisque cette rencontre aura lieu à domicile, face à… la lanterne rouge du championnat, Chartres (match le 13 mai à 20h00). Dernière équipe à pouvoir les rattraper, Blois accueillera de son côté Saint-Chamond (11e). Tous les voyants sont donc au vert, même si le basket peut bien sûr réserver des surprises. L’équipe boulazacoise, qui a gardé la même ossature que lors de l’épopée en finale la saison dernière, n’a plus connu l’élite depuis la saison 2021/21. Un retour tant attendu leur tend donc les bras. De son côté, Orléans aborde les barrages d’accession dans de bonnes conditions, avec l’avantage du terrain.