Maltraité par le néo-MVP Ledlum, Blois n’a plus son destin en main pour le titre : une opportunité en or pour Boulazac

Honoré pour son titre de MVP de la saison de Pro B ce vendredi soir, Christopher Ledlum a une nouvelle fois éclaboussé de son talent cette rencontre. Auteur d’un match exceptionnel face à Blois, l’ailier palois a offert à son équipe une précieuse victoire (87-80) dans l’optique des playoffs et peut-être porté un coup fatal à Blois dans sa quête de titre.

Pau peut rêver du Top 6

Après deux défaites consécutives et un léger coup de mou dans ce sprint final, l’équipe de Mickaël Hay se devait de réagir devant son public pour son dernier match à domicile de la saison. Ce vendredi soir, c’est l’ADA Blois, leader du championnat, qui se présentait au Palais des Sports. Et d’entrée de jeu, l’Élan Béarnais a imprimé un rythme d’enfer. Dans le sillage d’un Christopher Ledlum toujours aussi impactant (29 points à 10/14 aux tirs, 12 rebonds et 4 passes décisives pour 40 d’évaluation), les Palois ont tenu la dragée haute aux Blésois.

Pourtant diminuée dans la rotation en l’absence de Bastien Pinault, tout jeune papa, la formation paloise a pris les commandes à l’issue d’un premier quart-temps accroché (20-16, 10′). Bousculé dès l’entame du deuxième quart-temps, l’EBPLO s’est appuyé sur son adresse longue distance pour rester devant malgré les assauts répétés des Blésois (29-26, 15′). Dans cette rude bataille où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, les locaux, guidés par un redoutable Micah Speight (14 points à 4/10 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes décisives pour 17 d’évaluation) ont mis un léger coup d’accélérateur juste avant la mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec 5 points d’avance (41-36, 20′).

Mickaël Hay fait mal à Blois !

De retour sur le parquet, les hommes de Mickaël Hay ont repris leur marche en avant en infligeant un incroyable 17-3 en 5 minutes pour prendre 19 longueurs d’avance (58-39, 25′). Si l’ADA Blois a mal débuté ce troisième quart-temps, l’équipe de David Morabito a su faire le dos rond pour rester au contact et ne compter que 7 longueurs de retard après 30 minutes de jeu (64-57).

Revenue à égalité à minutes de la fin (66-66, 34′), l’ADA Blois a tout tenté pour inverser la tendance, en vain. Dans une fin de match irrespirable et extrêmement tendue marquée par une faute technique sifflée contre le coach blésois, Christopher Ledlum et ses partenaires ont tenu bon pour arracher un précieux succès (87-80) dans l’optique des playoffs.

Le BBD peut s’échapper

En revanche, pour l’ADA, cette dixième défaite de la saison, infligée des mains de son ex-entraîneur emblématique Mickaël Hay, pourrait bien être la plus coûteuse de la saison. Les Blésois laissent l’opportunité à Boulazac de s’emparer seul de la tête de la Pro B samedi. Mais le BBD n’aura pas la tâche facile, loin de là, avec un déplacement chez le troisième, Orléans.

Surtout, Blois n’a plus son destin en main pour être sacré. Mais les Périgourdins ne pourront pas être sacrés dès ce week-end : aucune équipe n’ayant le panier-average sur l’autre, chacune ayant gagné de 14 points, c’est la différence générale qui les départagera en cas d’égalité après la 38e journée. Et à ce petit-jeu là, l’ADA (+330) est encore devant Boulazac (+293). Sauf que si le BBD signe un 2/2, cela n’aura plus d’importance…