Après 20 ans au haut-niveau, Benoit Gillet prend sa retraite

C’est l’un des joueurs les plus capés en LNB qui va tirer sa révérence à l’issue de l’exercice 2024-2025 : Benoit Gillet. L’arrière de Denain Voltaire a annoncé en ce début de mois de mai sa retraite sportive, après plus de deux décennies à écumer les parquets de l’Hexagone.

PROFIL JOUEUR Benoit GILLET Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 194 cm Âge: 38 ans (19/08/1986) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 5,1 #192 REB 1,2 #237 PD 2,9 #60

Plus de 700 matchs en professionnel

« Après plus de vingt années passées sur les parquets, il est temps pour moi de refermer ce chapitre magnifique de ma vie », écrit Benoit Gillet (1,94 m, 38 ans) dans son communiqué.

Au cours de sa carrière professionnelle débutée au Reims Champagne Basket en 2004, Benoit Gillet a ainsi disputé plus de 700 matchs, dont la très grande majorité en LNB. Après avoir joué ses cinq premiers exercices en première division (127 matchs disputés), à Reims donc puis à Clermont-Ferrand, le shooteur s’est ensuite établi en Pro B, plus particulièrement dans les Hauts-de-France. Successivement joueur de Lille, Denain et Saint-Quentin, il va mettre un point final à sa carrière en frôlant la barre des 500 rencontres dans l’antichambre de l’élite. Le natif d’Auxerre fut le capitaine emblématique du SQBB pendant 6 saisons, aidant le club à passer de la Nationale 1 à la Betclic ÉLITE entre 2017 et 2023. Depuis l’été 2023, il est revenu chez les Dragons de Denain Voltaire, après avoir connu une première aventure dans la banlieue de Valenciennes en avant son chapitre saint-quentinois.

Benoit Gillet disputera son dernier match professionnel en carrière à l’occasion de la dernière journée de saison régulière de Pro B 2024-2025, lors de la réception d’Aix-Maurienne mardi 13 mai (20h).