Daniel Theis, le futur invité surprise de l’AS Monaco ?

Et si l’AS Monaco renouait avec l’une de ses vieilles habitudes, délaissées la saison dernière ? Celle de la signature de la mi-saison : il y eut Chima Moneke en 2023, Dwayne Bacon en 2022, et désormais Daniel Theis (2,03 m, 32 ans) ?!

« Une large avance dans la course ? »



Selon SDNA, un média grec sérieux, l’international allemand serait en contacts avancés avec la Roca Team, où Vitto Brown est actuellement out pour une durée indéterminée. Désireux de se renforcer à l’intérieur après les blessures de Mathias Lessort, Omer Yurtseven et le départ de Kostas Antetokounmpo, le Panathinaïkos Athènes lui aurait transmis une offre XXL, mais l’homme aux sept saisons NBA (7,1 points et 4,7 rebonds en 452 matchs) n’est pas convaincu, privilégiant le club de la Principauté.

« L’AS Monaco a pris une large avance dans la course », écrivent ainsi nos confrères de SDNA, argumentant notamment de l’historique entre Theis et l’assistant monégasque Ilias Kantzouris. Les deux hommes se sont côtoyés pendant trois ans à Bamberg, entre 2014 et 2017.

L’offre de l’AS Monaco est inférieure à celle du Panathinaïkos

Cadre de l’équipe d’Allemagne championne du monde en 2023 (avec le Parisien Maodo Lô), gros défenseur, joueur de devoir mais qui a souvent servi de monnaie d’échange en NBA (tradé à quatre reprises depuis 2021), l’ancien joueur des Boston Celtics avait démarré la saison avec les New Orleans Pelicans (4,3 points à 47%, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 16 minutes de moyenne). Envoyé à OKC, il a été immédiatement libéré par le Thunder, qui en a profité pour signer l’ex-nanterrien Ajay Mitchell.

Une décision qui pourrait donc le faire revenir dans le circuit EuroLeague, près de huit ans après son dernier match avec Bamberg. En 54 matchs, il avait tourné à 9,4 points et 4,5 rebonds de moyenne. « Pour l’instant, Theis n’écoute pas les autres offres que Monaco », indique Vassilis Papatheodourou, le journaliste qui a révélé l’information, quand bien même la proposition monégasque est inférieure financièrement à ce qu’avance le Panathinaïkos…