L’ancien Nanterrien Ajay Mitchell signe un contrat garanti avec Oklahoma City

Alors que la trade deadline est souvent un moment craint des joueurs, Ajay Mitchell a eu droit à une belle promotion à cette occasion. En effet, le Thunder d’Oklahoma City a prolongé l’ancien Espoir de Nanterre pour deux saisons.

Sélectionné en 38e choix de la Draft 2024 par OKC et signataire d’un contrat two-way (alternance entre G-League et NBA), Ajay Mitchell (1,96 m, 22 ans) s’est directement immiscé dans la rotation de Mark Daigneault. En 34 matchs (une titularisation) cette saison, le Belge affiche des moyennes de 6,4 points, 2,0 rebonds et 1,7 passe décisive en 16,5 minutes. De jolies statistiques pour le rookie évoluant dans l’équipe leader de la conférence Ouest.