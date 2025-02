Vitto Brown lui aussi à l’infirmerie de Monaco pour une durée indéterminée

Monaco devra encore composer sans Vitto Brown en plus de Elie Okobo et Jordan Loyd ce dimanche au Rhénus contre la SIG Strasbourg. Une situation qui met à rude épreuve l’effectif de Vassilis Spanoulis, déjà en difficulté face à la pression défensive du Partizan Belgrade lors du dernier match ce vendredi.

Une fatigue qui se fait sentir

Avec ces absences prolongées, Mike James et Matthew Strazel ont dû redoubler d’efforts, notamment dans la ligne arrière. Lors du match contre le Partizan Belgrade vendredi, la fatigue a été palpable, Monaco peinant à imposer son rythme malgré un retour à -4 dans le dernier quart-temps. Sans solutions face à l’intensité adverse, la Roca Team a subi une nouvelle déconvenue.

Un retour espéré pour la Leaders Cup

Si Jordan Loyd et Elie Okobo sont espérés pour la Leaders Cup, le cas de Vitto Brown reste plus incertain. L’ailier-fort shooteur, dont la durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, laisse un vide important sur le poste 4 monégasque. Sans lui, le staff va probablement s’appuyer sur Jaron Blossomgame et Petr Cornelie ce dimanche face à la SIG Strasbourg.