« Dans un monde idéal », le Stade Rochelais voudrait un pigiste médical

En flux tendu ces derniers jours, avec une fenêtre internationale passée à sept professionnels, l’effectif du Stade Rochelais fait l’objet de maux de têtes au sein du club : faut-il le renforcer, ou non, en vue de la fin de saison ?

La blessure de Lucas Hergott, renversé par une voiture alors qu’il circulait à vélo, permet théoriquement d’embaucher un pigiste médical. Mais le marché des JFL disponibles est particulièrement restreint (Boris Dallo, Nobel Boungou-colo…), de même que les finances du club.

« Ce n’est pas moi qui m’en occupe mais oui, ça me plairait d’avoir un pigiste, notamment pour la qualité de nos entraînements », plaide le coach Julien Cortey dans les colonnes de Sud Ouest. « Ces derniers jours, Jubrile Belo était en sélection, Niziol ne s’est pas entraîné, il était blessé au dos. Les entraînements, il nous manque un petit peu de monde. Honnêtement, oui, dans un monde idéal [on prendrait un pigiste] mais on est loin de l’idéal à La Rochelle en ce moment, financièrement. »