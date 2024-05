Détenteurs du premier choix de la draft NBA, les Hawks présents en nombre à Bourg pour Zaccharie Risacher

Avec seulement 3% de chance de remporter la loterie de dimanche dernier, Atlanta n’était pas spécialement préparés à décrocher le premier choix de la Draft NBA 2024. Alors, cinq jours après avoir vu les boules tourner en leur faveur, les Hawks ont organisé un déplacement de masse à Bourg-en-Bresse.

Pour l’ouverture des playoffs de Betclic ÉLITE, le coach Quin Snyder, le GM Landry Fields et son adjoint Kyle Korver sont ainsi venus superviser Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) contre Nanterre. Auteur d’une première mi-temps convaincante (8 points à 3/5 et 3 rebonds en 10 minutes), le prospect n’a cependant pas réussi à combler les failles défensives de la Jeu (39-50 à la pause).

Annoncé en première position de la Draft par ESPN depuis le mois de février, l’ailier de la JL Bourg a rétrogradé en deuxième position depuis le soir de la loterie, les besoins de la loterie tendant plus vers un intérieur comme Alexandre Sarr. Mais la présence des trois hommes les plus importants de la franchise de Géorgie prouve, a minima, l’intérêt porté à Risacher et la volonté de l’évaluer sur place. Kyle Korver avait déjà effectué une tournée européenne en février, s’arrêtant notamment à l’Astroballe lors du derby ASVEL – Bourg le 10 février (12 points et 2 rebonds pour le jeune burgien).