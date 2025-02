Deux vainqueurs de la Leaders Cup nominés pour le MVP du mois de février en Betclic ELITE

Betclic ELITE - La LNB a dévoilé les joueurs candidats au trophée de MVP du mois de février 2025. On retrouve deux vainqueurs de la Leaders Cup, les Manceaux Trevor Hudgins et Wilfried Yeguete, ainsi que les meneurs parisiens et monégasques, T.J. Shorts et Mike James.