Une Leaders Cup à la saveur particulière pour Wilfried Yeguete : « Gagner en France, c’est de plus en plus dur »

« Oh my god ». Même plus d’une demi-heure après la victoire contre l’AS Monaco en finale de la Leaders Cup 2025, Wilfried Yeguete n’en revenait toujours pas. Presque sept ans après son titre de champion de France avec Le Mans en 2018, le natif de Pessac a de nouveau gagné un trophée avec le MSB. Passé par des moments difficiles depuis sa première aventure dans la Sarthe (2016-2019), notamment une année blanche après le titre d’EuroCup avec Monaco pour une blessure au genou, Wilfried Yeguete savourait grandement ce succès à la Leaders Cup. Un trophée qui s’est, en plus, souvent refusé à lui.

Ramené en conférence de presse à la demande générale des journalistes présents à Caen, en plus du MVP du week-end Trevor Hudgins, Will Yeguete est revenu sur le week-end historique du Mans à la Leaders Cup 2025.

— Will Yeguete 🌍💭🧠 (@Will15Yeguete) February 19, 2025