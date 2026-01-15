Recherche
EuroCup Féminine

Eve Wembanyama débarque en Pologne

Partie du Kosovo début novembre, Eve Wembanyama a signé un nouveau contrat. L'ailière française a rejoint le MB Zaglebie Sosnowiec, actuellement engagé en 1/8e de finale d'EuroCup face au Panathinaïkos.
00h00
Eve Wembanyama débarque en Pologne

Après le Kosovo, la Pologne pour Eve Wembanyama

Crédit photo : FIBA

Un peu plus de deux mois après son dernier match effectué sous les couleurs du KB Peja, où elle a découvert l’EuroCup dans un contexte assez baroque (15,2 points à 38%, 5,4 rebonds, 2 interceptions et 1,4 passe décisive), Eve Wembanyama est de retour dans le circuit !

Passée de la Ligue 2 à la Coupe d’Europe l’été dernier, l’internationale de 3×3 va conserver son statut d’expatriée. Pour cause, après le Kosovo, l’aînée des Wembanyama s’apprête désormais à découvrir la Pologne.

Mal engagé en EuroCup

Elle s’est ainsi engagée avec le MB Zaglebie Sosnowiec, un club déjà fréquenté par sa compatriote Zoé Wadoux en 2023/24. Là-bas, elle aurait pu ambitionner de continuer à disputer l’EuroCup mais le 1/8e de finale aller auquel elle a assisté mercredi soir a certainement douché ses espoirs : le Panathinaïkos Athènes l’a emporté de 27 points dans la banlieue de Katowice (49-76), la ville où les Bleus ont disputé le premier tour de l’EuroBasket en août dernier.

Eve Wembanyama était présente au match contre le Panathinaïkos mercredi (photo : Wojciech Rejdych)

Eve Wembanyama devra donc certainement uniquement se contenter de la manche retour en Grèce, si elle est qualifiée, et du championnat polonais, où Sosnowiec n’est pas à la hauteur de ses standards de l’an dernier. Demi-finaliste en 2025, le MB Zaglebie est actuellement 7e, doté d’un bilan négatif (7v-8d).

« Une signature sportive, pas marketing ! » 

Une signature qui a déjà beaucoup d’écho en Pologne, du fait de l’identité de son frère… « C’est une signature sportive, pas marketing », a déclaré le président du club, Arkadiusz Baliński, dans un entretien avec l’Agence de Presse Polonaise. « Eve est membre de l’équipe de France 3×3, elle a joué de bons matchs en Coupe d’Europe dans une équipe du Kosovo et c’est de là que vient notre décision. Elle se fait un prénom, car elle ne « surpassera » pas le nom de famille. Dans nos discussions, son frère n’a jamais été mentionné et il ne viendra probablement jamais à l’un de nos matchs. Pour nous, Eve est une basketteuse comme les autres. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
