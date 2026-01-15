Eve Wembanyama débarque en Pologne

Un peu plus de deux mois après son dernier match effectué sous les couleurs du KB Peja, où elle a découvert l’EuroCup dans un contexte assez baroque (15,2 points à 38%, 5,4 rebonds, 2 interceptions et 1,4 passe décisive), Eve Wembanyama est de retour dans le circuit !

Passée de la Ligue 2 à la Coupe d’Europe l’été dernier, l’internationale de 3×3 va conserver son statut d’expatriée. Pour cause, après le Kosovo, l’aînée des Wembanyama s’apprête désormais à découvrir la Pologne.

Mal engagé en EuroCup

Elle s’est ainsi engagée avec le MB Zaglebie Sosnowiec, un club déjà fréquenté par sa compatriote Zoé Wadoux en 2023/24. Là-bas, elle aurait pu ambitionner de continuer à disputer l’EuroCup mais le 1/8e de finale aller auquel elle a assisté mercredi soir a certainement douché ses espoirs : le Panathinaïkos Athènes l’a emporté de 27 points dans la banlieue de Katowice (49-76), la ville où les Bleus ont disputé le premier tour de l’EuroBasket en août dernier.

Eve Wembanyama devra donc certainement uniquement se contenter de la manche retour en Grèce, si elle est qualifiée, et du championnat polonais, où Sosnowiec n’est pas à la hauteur de ses standards de l’an dernier. Demi-finaliste en 2025, le MB Zaglebie est actuellement 7e, doté d’un bilan négatif (7v-8d).

« Une signature sportive, pas marketing ! »

Une signature qui a déjà beaucoup d’écho en Pologne, du fait de l’identité de son frère… « C’est une signature sportive, pas marketing », a déclaré le président du club, Arkadiusz Baliński, dans un entretien avec l’Agence de Presse Polonaise. « Eve est membre de l’équipe de France 3×3, elle a joué de bons matchs en Coupe d’Europe dans une équipe du Kosovo et c’est de là que vient notre décision. Elle se fait un prénom, car elle ne « surpassera » pas le nom de famille. Dans nos discussions, son frère n’a jamais été mentionné et il ne viendra probablement jamais à l’un de nos matchs. Pour nous, Eve est une basketteuse comme les autres. »