Ex-intérimaire, l’entraîneur Guillaume Le Pape confirmé à la tête de Chartres

Propulsé entraîneur de Chartres le 20 mars, suite à l’éviction de Moatassim Rhennam, pour « un intérim jusqu’à nouvel ordre », Guillaume Le Pape va finir la saison à la tête du CCBM.

La Ligue Nationale de Basket a confirmé l’information, transformant le contrat du technicien originaire de Lucé en « entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison » à l’aube de la 32e journée. La LNB a également qualifié Abgue Barakaou en tant qu’adjoint n°1.

Le nouveau duo fort du CCBM n’a pas réellement révolutionné la saison de Chartres, toujours lanterne rouge de Pro B (8v-24d), et engagé dans une lutte à trois avec Fos et Évreux. En quatre rencontres coachées avec l’équipe eurélienne, Guillaume Le Pape n’en a gagné qu’une (à Nantes) et a surtout perdu gros avec l’effondrement à Fos-sur-Mer de 48-28 à 65-67. « Je n’ai pas d’explication, je me demande encore comment on l’a perdu », disait-il à L’Echo Républicain après coup.