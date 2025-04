Chartres a laissé filer un match imperdable à Fos Provence : « Je me demande encore comment »

Vendredi 4 avril, se tenait une première finale pour le maintien en Pro B entre Fos Provence et Chartres. Dans cette rencontre, le CCMB a mené pendant 36 minutes et comptait jusqu’à 20 points d’avance en fin de 3e quart-temps (41-57, 30′). Ce sont pourtant bien les BYers qui se sont imposés à la fin, sur le score de 67 à 65. Profitant du mutisme chartrain en fin de match (2 points entre la 30e et la 39e minute), l’équipe provençale a pu s’offrir un succès quasi-inespéré grâce également à l’incroyable performance de son meilleur marqueur du soir, Maxime Galin, avec ses 20 points à 6/9 aux tirs. Le Marseillais a notamment inscrit 11 unités dans les trois dernières minutes de jeu.

« Il faut continuer de se battre »

Ainsi, Chartres a perdu le dernier quart-temps sur le score de 22 à 8 après avoir dominé le reste de la rencontre. Après la rencontre, l’entraîneur du CCBM, Guillaume Le Pape, se demandait bien au micro de L’Écho Républicain comment son équipe et lui ont fait pour laisser filer une victoire qui tendait les bras à Chartres.

« J’ai de l’estime, beaucoup pour ce club de Fos, qui est un club historique, mais je me demande encore comment on l’a perdu. C’est un hold-up. Même Rémi Giuitta (entraîneur de Fos) le reconnaissait. »

Sauf qu’un rebond offensif laissé aux BYers a permis à Maxime Galin de parachever son oeuvre du soir par un dernier 3-points fatal à Chartres. Ainsi, Fos-sur-Mer a rebattu les cartes de la course au maintien car, à sept journées de la fin de la saison régulière, le club provençal repasse premier non-relégable, à égalité de bilan avec Évreux et Chartres (8 victoires et 23 défaites).

S’il se disait « extrêmement déçu pour les joueurs », l’entraîneur chartrain Guillaume Le Pape promettait de « continuer à se battre ». Il le faudra bien au vue du dense calendrier auquel va devoir faire face Chartres sur cette fin de saison (réceptions de Roanne, Antibes et Vichy, déplacements à l’ASA, Rouen, Blois et Boulazac).