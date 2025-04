Maxime Galin sauve Fos de l’enfer, Nantes pratiquement tiré d’affaire, la belle opération de Roanne

« Au vu des comportements, à la suite du match contre Chartres, je pourrais vous dire dans quelle division on jouera l’année prochaine, peu importe le résultat », disait Rémi Giuitta la semaine dernière. Et pendant longtemps, on a cru que ça allait être la Nationale 1.

2-16 au bout de 6 minutes, -20 dans le troisième quart-temps, soit un aller direct vers la NM1. Et puis, Maxime Galin est sorti de sa boîte. Alors que la peur envahissait Chartres, qui n’a marqué que deux points entre la 30e et la 39e minute (de 41-57 à 61-59), l’ailier d’origine marseillaise a balayé 18 mois de déception en l’espace de trois minutes.

Trois minutes qui marqueront sa carrière, trois minutes pour sauver Fos-Provence : un premier tir lointain en tête de raquette pour égaliser, un petit shoot ligne de fond, une flèche dans le corner gauche et la même en couleur dans le corner droit, à 5 secondes du buzzer final. Bilan : 11 points dans les trois dernières minutes. « Je ne vais pas mentir, je m’en souviendrai de ce match-là », a-t-il soufflé en conférence de presse à La Provence. « Je ne ferai pas ça tous les jours. » Tellement protagoniste central qu’il s’en est très bien tiré sur la dernière possession chartraine, en venant percuter la tentative au buzzer d’Ike Nwamu…

En plus de sa remontada, Fos-sur-Mer a vécu une soirée parfaite jusqu’au bout puisque Poitiers est reparti victorieux d’Évreux (75-69) avec 19 points de Jahvon Blair. À la faveur d’une égalité à trois (8v-23d), les BYers ne sont plus relégables.

Devant ce trio, vaincu à Denain (64-74), Hyères-Toulon reste théoriquement sous la menace (10v-21d) tandis que Nantes n’a plus grand chose à craindre. Le NBH a décroché à Albertville (où Aix-Maurienne délocalisait un match à la Halle Olympique, devant 3 500 spectateurs) sa 13e victoire de la saison (88-75), sûrement synonyme de maintien. « Ce n’est pas encore mathématique mais c’est vrai qu’on a fait un grand pas », admet Rémy Valin, coach d’une équipe repartie victorieuse de son sixième déplacement d’affilée !

Antibes se rapproche du play-in

Dans le haut du classement, en attendant le duel entre Orléans et Blois samedi, Boulazac n’est pas tombé dans le piège de Champagne Basket (98-81). Les Marnais pourront s’en vouloir d’avoir perdu leurs nerfs, à l’image du coach Vincent Dumestre, exclu pour une protestation bien trop véhémente après la disqualifiante assénée à Matteo Legat.

L’une des bonnes opérations du soir est signée Roanne. Profitant du revers aixois, et de la défaite de l’Alliance Sport Alsace à Pau (76-81), la Chorale se retrouve seule quatrième, à la faveur d’un succès autoritaire contre Rouen (79-63).

Enfin, Antibes a confirmé sa forme retrouvée en dominant Caen (94-80). Avec l’étincelle apportée par Gabriel Veras (7 points en 11 minutes), les Sharks ont remporté un match bascule dans la course au play-in.