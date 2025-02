Guerschon Yabusele flambe encore, Armel Traoré a rejoué avec les Lakers

Alors que le nombre d’équipes supposément intéressées par ses services ne cesse de croître (New York, Boston, Denver, Minnesota), Guerschon Yabusele est en forme olympique ! Dans un registre très proche du cercle (7/7 à deux-points), l’intérieur des Sixers a cumulé 19 points à 7/8 8 rebonds et 4 passes décisives lors de la courte victoire de Philadelphie contre Dallas (118-116).

Auteur de la passe décisive sur le game-winner de Joel Embiid (de retour après un mois d’absence), l’ancien joueur de Shanghaï est sur une énorme série depuis trois matchs : 28 points à 71% contre Denver, 21 points à 62% contre Boston et donc 19 points à 88% contre Dallas.

Alors que tous les regards étaient braqués vers Luka Doncic, assis en civil sur le banc des Lakers pour la première fois, le derby de Los Angeles a aussi été marqué par la participation de deux Français : Nicolas Batum, impuissant en sortie de banc avec les Clippers (3 points à 1/4, 2 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes), et Armel Traoré, récompensé de sa productivité récente en G-League par une apparition pour les cinq dernières minutes lors du garbage time. Le rookie français s’est fendu du dernier panier de la rencontre (122-97). Il n’avait plus rejoué en NBA depuis pratiquement deux mois (contre Portland le 9 décembre).

Même schéma pour Rayan Rupert : brillant en G-League la veille, le frère d’Iliana Rupert a été rappelé par les Blazers. Envoyé lors des deux dernières minutes de la rencontre contre Indiana (112-89), lui a cependant raté son seul tir de la soirée. Avec neuf victoires en dix matchs, Portland est désormais l’équipe la plus en forme de NBA !