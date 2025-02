24 points à 10/14 : toujours mis de côté en NBA, Rayan Rupert continue de s’amuser en G-League

La saison sophomore de Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) en NBA n’était sûrement pas ce à quoi il s’attendait. Beaucoup utilisé (39 matchs dont 12 comme titulaire à 16 minutes de moyenne) en tant que rookie dans une équipe des Blazers, le n°43 de la Draft 2023 voit son temps de jeu divisé par deux cette saison. Il ne fait plus partie de la courte rotation de l’équipe, et ne dispute que les garbage times. Même si cela pourrait changer après le All-Star Break, quand (et si) Portland viendra à être éliminé de la course au play-in. Pour l’instant, l’équipe de l’Oregon reste sur quatre victoires d’affilée et semble avoir trouvé une recette qui fonctionne… sans Rupert.

Prendre son mal en patience

Alors le Sarthois est envoyé en G-League pour gratter du temps de jeu. Il ne dispute pour l’instant que les rencontres à domicile du Rip City Remix. Depuis son premier match le 20 janvier (27 points), il en a disputé quatre autres. Dont le dernier cette nuit du 4 février, avec une grosse performance individuelle à la clé. Dans la défaite du Remix contre les Windy City Bulls (113-129), le 3&D français a marqué 24 points à 10/14 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 2 rebonds, 3 interceptions mais 5 pertes de balle en 37 minutes. Sur l’ensemble de la saison, il dépasse les 17 points de moyenne. Mais avec un gros point noir au tableau qu’il faudra améliorer pour avoir une chance en NBA : son tir extérieur (2/16 à 3-points, donc 12,5%).

L’autre Français aligné en G-League cette nuit, Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) a marqué 9 points, pris 10 rebonds et distribué 3 passes décisives en 28 minutes. Il a tout de même réussi à obtenir un plus/minus de +16 dans la défaite des South Bay Lakers contre le Oklahoma City Blue (101-105). Toujours blessé, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) n’a pas joué. Il est en revanche de retour sur le banc de ses Long Island Nets, ce qui reste un bon signe.