Un nouveau record en carrière pour Armel Traoré

Aperçu à huit reprises avec les Los Angeles Lakers en NBA, Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) fait de son mieux pour attirer l’attention de J.J. Redick. Présent en G-League depuis la mi-décembre, le jeune Français a signé son meilleur match en carrière la nuit dernière.

Deux jours après une sortie à 19 points et 8 rebonds face aux Texas Legends, il a fait encore mieux avec 27 points à 8/15, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres.

Pas suffisant, toutefois, pour permettre à South Bay de prendre le meilleur sur la franchise affiliée aux Mavericks (125-127). Fort de son gros double-double, l’ancien blésois n’a cependant pas grand chose à se reprocher, avec notamment les deux lancers-francs, pourtant pas sa spécialité, pour arracher la prolongation à 4 secondes de la fin.

Armel Traore hits two clutch free throws with 4.2 second left in the game to tie things up at 120. @SportingTrib pic.twitter.com/e77qGTxsyW

— Fredo Cervantes (@FredoCervantes) February 1, 2025