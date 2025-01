Record en carrière pour Tidjane Salaün, Armel Traoré excellent dans la victoire

Après avoir été placé en G-League pour se perfectionner, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) enchaîne les bonnes prestations. Ce mercredi 29 janvier, pour son quatrième match dans l’antichambre de la NBA, il a inscrit son record de points chez les professionnels (23) avec l’équipe de Greensboro, affiliée aux Charlotte Hornets. Jusqu’ici, il s’était arrêté à 20 points il y a un an, le 27 janvier 2024, dans la victoire de Cholet contre les Metropolitans 92.



Une prestation de haut rang

L’ailier formé à Charenton puis Cholet s’est mis en route en rentrant un 3-points dans le corner. De quoi le mettre en confiance et l’amener à répété les tirs derrière l’arc (4/9) mais aussi les pénétrations régulièrement conclues par des dunks. Au final, Tidjane Salaün a terminé la rencontre avec 23 points (9/21 au tir dont 4/9 à 3pts et 1/3 aux lancers francs), 6 rebonds et 1 interception en 33 minutes. Surtout, les Greensboro Swarm se sont imposés à l’extérieur 104 à 98 sur le parquet des Long Island Nets privés de Kilian Hayes. Le coéquipier de Salaün, Reggie Perry termine meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points.

Reggie Perry and Tidjane Salaün were unstoppable tonight! Perry recorded season-highs in both points and rebounds while securing his fifth double-double of the regular season. The @hornets first-round draftee posted a career-high 23 points, including four three-pointers. 🙌👏 pic.twitter.com/MJBbGWUDLY — NBA G League (@nbagleague) January 30, 2025

Après quatre matches en G-League, le petit frère de Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) tourne à 13,8 points, 7,8 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,3 interception.

Armel Traoré porte les South Bay Lakers à la victoire

De l’autre côté du pays, les South Bay Lakers étaient en déplacement chez les Texas Legends. Dans ce match, Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) s’est montré redoutable, lui qui sort d’une période d’arrêt. L’ailier-fort français a inscrit 19 points (9/16 au tir dont 1/5 à 3pts). Il complète sa ligne statistique avec 8 rebonds et 1 passe décisive. Le grand frère de Nolan Traoré a terminé meilleur marqueur de son équipe qui s’est imposé 100-93 à domicile.



« On a joué un match solide », a-t-il dit après coup. « Ça a été une bonne prestation de notre part. On essaye de reprendre une bonne dynamique, ça nous fait deux victoires de suite, il faut garder ce rythme. Concernant ma prestation individuelle, je suis juste heureux. J’essaye de gratter des minutes et de montrer ce que je sais faire. Je dois rester prêt ! En NBA, je sais que je ne vais pas jouer 30 minutes donc j’essaye juste d’aider l’équipe du mieux possible. En G-League, j’ai un plus grand rôle donc je veux être le meilleur leader possible pour le groupe. »