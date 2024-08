Hyères-Toulon engage le Belge Noe Botuli comme remplaçant médical de Maxim Eugen

Hyères-Toulon a officialisé la signature du Belge Noé Botuli (1,96 m, 24 ans). Celui-ci vient dans le Var en tant que remplaçant médical de Maxim Eugen, écarté des terrains pour une durée d’environ 3 mois en raison d’une blessure à la main.

Un début de carrière au Benelux

C’est la première fois que Noe Botuli va quitter le Benelux dans sa carrière professionnelle. International belge chez les jeunes, cet ailier a débuté au Filou Oostende, avant de rejoindre le Spirou Charleroi durant trois saisons (2019 à 2022). Avec le club de la ville wallonne, Noe Botuli a pu notamment jouer la FIBA Europe Cup, mais son rôle n’a jamais décollé (15 minutes de jeu lors de sa dernière saison).

C’est en basculant chez le pays voisin, à Limburg aux Pays-Bas, que Noe Botuli a franchi un premier cap dans sa progression. « À Weert, j’ai trouvé un endroit où je pouvais me développer », expliquait-il à nos confrères de BeBasket Belgium en avril dernier. Ces deux dernières saisons, il tournait à plus de 12 points matchs en un peu plus de 25 minutes de jeu en moyenne en BNXT League.