Kim Tillie (Cholet) : « Notre objectif reste les playoffs, il faut juste une bonne série »

Betclic ÉLITE - Kim Tillie revient sur la série de sept défaites de suite de Cholet. L'intérieur continue de croire aux playoffs.

Samedi 9 décembre contre Bourg-en-Bresse, Cholet a perdu son septième match de suite en Betclic ELITE. Après avoir commencé la saison régulière avec 6 victoires en 8 matches, l’équipe de Laurent Vila est entrée dans un cycle infernal.

En difficulté en attaque pendant de longues semaines, les Maugeois ont cette fois laissé les visiteurs inscrire 57 points en première mi-temps. Adepte du travail de l’ombre et notamment de missions défensives, le vétéran Kim Tillie – de retour à la compétition fin novembre – s’est exprimé au micro de Ouest-France sur ces difficultés.

« J’ai tendance à voir les choses en positif, donc la victoire contre Darussafaka (en BCL) coupe cette série (de défaites). Nous avons fait une bonne semaine d’entraînement mais nous manquions d’énergie sur le deuxième quart-temps. Nous nous battons pour revenir, c’était un gros combat. Mais nous ne pouvons pas concrétiser car le dernier acte était un mano à mano. Les 57 points en une mi-temps témoignent d’une équipe trop soft. Sur les coupes, les rebonds offensifs, lent dans les rotations… Ce n’est pas un problème de fatigue car nous y arrivons plus tard dans le match. Il faut être plus concentré et motivé. »

Si la qualification pour la Leaders Cup semble impensable, avec 6 victoires et 9 défaites, Kim Tillie veut regarder plus loin. Et toujours haut.

« Il reste beaucoup de matches, le classement est très homogène, pour le moment nous ne sommes pas pessimistes. Notre objectif reste les playoffs, et il faut juste une bonne série. Nous venons d’intégrer Craig Randall, il n’a pas eu beaucoup d’entraînement, quand il sera bien huilé dans notre jeu il va nous apporter beaucoup. Aujourd’hui il était un peu fâché avec son shoot, mais à l’entraînement il n’en rate pas un ! »

Cholet se déplace chez une autre équipe en crise, l’ADA Blois. Entre-deux samedi 16 décembre à 16h.