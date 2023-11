Kim Tillie espère aider Cholet à regagner : « Il faut qu’on retrouve cette alchimie qu’on a un peu perdue »

Mardi à Riga, Kim Tillie a joué son premier officiel depuis la rencontre de Cholet à Dijon fin septembre.

L’intérieur s’était alors blessé à la voute plantaire. Une blessure qui l’a forcée à rater deux mois de compétition. L’ancien international français a du prendre son mal en patience. Il témoigne dans Le Courrier de l’Ouest :

« Ça a été un moment un peu dur. Ce qui était aussi un peu pénible avec cette blessure à la voûte plantaire, c’est que les chirurgiens ne savaient pas s’il fallait opérer le tendon ou pas. Donc tu ne sais pas quoi faire et même maintenant, je me pose encore la question de savoir s’il aurait mieux valu opérer. Et puis au début, ça allait, parce qu’on gagnait des matchs, donc je me disais qu’ils jouaient mieux sans moi (sourire). Mais après, ça devient frustrant quand l’équipe ne va pas bien. Les dernières semaines, j’aurais aimé être prêt plus tôt. »