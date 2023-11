Deux mois après, Kim Tillie (Cholet) a rejoué

BCL - Touché au pied gauche le 24 septembre lors du déplacement à Dijon, l'intérieur choletais Kim Tillie a signé son retour sur les parquets mardi soir en Champions League à Riga.

Alors que son pigiste Jalen Jones a été prolongé jusqu’au 29 novembre, la Riga Arena a été le théâtre d’un petit évènement inattendu mardi soir : le retour surprise de Kim Tillie, blessé au pied gauche depuis la fin septembre.

Aperçu à deux reprises en Betclic ÉLITE en tout début de saison, l’international français (qui a vaincu une tumeur testiculaire au printemps) a été relancé par Laurent Vila à la toute fin du troisième quart-temps. 3 minutes et 43 secondes pour amener une rotation supplémentaire, donner quelques fautes (3) et retrouver du rythme. Un renfort accueilli avec bonheur par le technicien catalan qui se débat avec une attaque souffreteuse, encore aphone mardi en Lettonie (63-70).

« C’est bien de retrouver Kim », a-t-il soufflé dans les colonnes d’Ouest France. « On a besoin d’un joueur qui éclaire le jeu, qui pense au collectif, qui prendra les bonnes décisions. Aujourd’hui, comme il savait qu’il jouerait très peu, il a amené ses fautes. Mais quand il va retrouver du rythme, d’ici quelques jours, ce sera très bien pour nous. » Pour les deux prochains matchs de Betclic ÉLITE (à Saint-Quentin samedi et à Gravelines mardi), Laurent Vila devra toutefois choisir entre Kim Tillie et Jalen Jones : puisque l’ancien bressan est le remplaçant médical de l’Azuréen, les deux joueurs ne peuvent être alignés en même temps.