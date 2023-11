Cholet poursuit son mois de novembre morose à Riga

Basketball Champions League - Face au VEF Riga, équipe qui n'avait pourtant pas connue la victoire cette saison en BCL, Cholet a buté ce mardi soir (70-63). La spirale négative du championnat de France se poursuit également à l'échelon européen pour le club des Mauges (5 défaites en 6 matchs).

Après l’imbroglio du match aller (une prolongation aurait dû se jouer avant que la table de marque ne se rende compte d’une erreur au score), le VEF Riga a pu obtenir sa revanche ce mardi soir en BCL en battant Cholet en Lettonie (70-63). Il s’agit là de la 5e défaite en 6 matchs toute compétition confondue pour CB, qui n’y arrive décidément pas en ce mois de novembre.

Du très bon Gérald Ayayi en première période

Encore une fois, Cholet a été dans sa rencontre jusqu’au bout. Mais une nouvelle fois, Cholet n’est pas parvenu à concrétiser cela par une victoire. Après un début de match très moyen face à l’adresse lettone (18-9, 10′), CB a pu s’appuyer sur un Gérald Ayayi dès plus efficace en première période (14 points à 6/8 au tir et 3 passes décisives, pour 19 points au total) afin d’être aux commandes à la mi-temps (33-35, 20′).

𝗟𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗲𝗲𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟮-𝘆𝗲𝗮𝗿-𝗼𝗹𝗱𝘀 𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀! Make that 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞-𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 for Ayayi, even though we're only at halftime 👀#BasketballCL x @CB_Officiel pic.twitter.com/GnDJZyungz — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 21, 2023

Avec un Gerry Blakes soufflant toujours le chaud et le froid (11 points à 4/11 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives), les hommes de Laurent Vila sont restés au contact dans le 3e quart-temps (48-46, 30′). Une période qui a vu un petit événement avec le retour au jeu de Kim Tillie. Ce dernier fut malheureusement très bref, l’intérieur français étant rapidement pénalisé pour 3 fautes en à peine 3 minutes de jeu.

Des Lettons aux poignets solides en fin de match

Comme depuis le retour des vestiaires, la rencontre s’est tenue dans un mouchoir de poche dans l’ultime période. Le VEF Riga, faisant toujours la course en tête, a pu compter sur l’adresse en fin de match de son axe meneur pivot Lottie et Madsen (13 points chacun). Malgré les réponses de Jalen Jones (7 points et 9 rebonds), Cholet a dû s’incliner pour la 2e fois en 4 journées de Basketball Champions League et perd en plus de cela le goal-average particulier (70-63). À noter par ailleurs lors de cette défaite le très faible temps de jeu d’Enzo Goudou-Sinha (seulement 24 secondes en fin de 1re mi-temps) et la sortie sur blessure de Nathan De Sousa (en fin de match). Une bien triste soirée lettone pour Cholet, dont la confiance amenée par son bon début de saison laisse désormais place au doute.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre