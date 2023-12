La jeunesse française en vedette du concours de dunks !

All-Star Game - Les quatre participants au concours de dunks sont connus ! Juhann Begarin, Allan Dokossi, Killian Malwaya et Tidjane Salaün seront à Bercy le 30 décembre prochain afin de tenter de succéder à Yves Pons.

Après la démonstration d’Yves Pons l’année dernière, le concours de dunks version 2023 du All-Star Game (programmée le 30 décembre) sera beaucoup plus ouvert ! On y retrouvera le vainqueur de l’édition virtuelle 2021, Allan Dokossi, seul Dijonnais appelé laissant donc Boulogne-Levallois comme seul club non représenté à la grande fête hivernale, accompagné du finaliste en titre, Juhann Begarin (Nanterre).

Déjà pas bien âgés, ces deux-là seront accompagnés de deux prospects du basket français : le Choletais Tidjane Salaün et Killian Malwaya (Évreux), offrant donc à la Pro B un deuxième représentant après Ilias Kamardine au concours de meneurs.