La JL Bourg à sa main contre Turk Telekom Ankara

La JL Bourg continue de truster les premiers rôles du Groupe B de l’EuroCup après sa victoire contre Turk Telekom ce mardi soir à Ekinox (84-67). Face à une équipe turque à la peine cette saison sur la scène européenne (une seule victoire), les Burgiens ont assumé leur rang malgré quelques passages à vide.

Face aux nombreuses individualités de talent de Turk Telekom, notamment passées par la Betclic ELITE (Tyrone Wallace à Paris, Markis McDuffie à Dijon ou James Palmer Jr à… la JL Bourg), c’est le collectif bressan qui a primé. L’entame de match a tout d’abord été excellente, avec un premier quart-temps (22-8) où les Turcs ont été privés de panier pendant plus de 7 minutes. Par la suite, la Jeunesse laïque a connu un léger coup de mou dont a profité le trio Wallace – Palmer Jr – Enoch. Léger car les Burgiens se sont ressaisis par l’intermédiaire d’un Jeremy Morgan diablement précis ce mardi soir (17 points dont 5/9 à 3-points) pour conserver une large avance à la mi-temps (43-25).

Jusque-là quasiment inoffensifs derrière l’arc (un seul tir à 3-points inscrit en 20 minutes), les Turcs sont revenus des vestiaires la mire réglée (cinq tirs longue distance marqués dans le seul 3e quart-temps) et également dans la partie par la même occasion (54-51, 30′). Mais la nervosité turque, illustrée par l’expulsion de son entraîneur Selcuk Ernak lors du 3e quart-temps, a finalement eu raison d’eux. Dans le dernier quart-temps, l’ancien Bressan James Palmer Jr (19 points) n’a pu empêcher une JL Bourg beaucoup plus disciplinée (8 ballons perdus seulement) et collective (quatre joueurs à dix points ou plus) de signer une 6e victoire en 8 matchs d’EuroCup.

Avec la victoire de Gran Canaria (toujours invaincu) sur le parquet de Cluj-Napoca (2e), la JL Bourg revient ainsi à hauteur du club roumain.

La réaction de l’entraineur bressan Frédéric Fauthoux auprès de l’EuroCup:

« C’est une victoire importante contre une bonne équipe avec des très bons joueurs. On a été concentré, pas sur les 40 minutes certes. Mais aujourd’hui, on a vu une victoire qualitative et cela me satisfait. Quand on joue tous ensemble en défense et qu’on partage la balle en attaque, on trouve le joueur ouvert et quand on fait cela, c’est du bon basket. »