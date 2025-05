Saint-Quentin – La Rochelle : un match à « fort enjeu », entre play-in et survie dans l’élite

L’ouverture de la 29e journée de Betclic ELITE entre Saint-Quentin et La Rochelle ce vendredi 9 mai pourrait bien être déterminante dans la course au play-in et au maintien. En difficulté sur cet fin d’exercice, le SQBB va tenter de se relancer avec la réception de la lanterne rouge, qui veut encore se donner une chance pour les barrages et les playoffs de Pro B.

Un potentiel pas vers le play-in pour le SQBB, ajouter du sursis pour le Stade Rochelais

Sur une série de cinq défaites de rang (ASVEL, Monaco, Cholet, Gravelines-Dunkerque, Le Mans), Saint-Quentin s’est ainsi mis en danger concernant sa place au play-in. Fermant la marche du top 10, l’équipe axonaise possède une victoire d’avance sur Gravelines-Dunkerque et Strasbourg, mais sans avoir le point-average en sa faveur. Heureusement, Giovan Oniangue et ses partenaires ont deux rencontres à leur portée pour finir, La Rochelle puis le Limoges CSP.

Pour son entraîneur Julien Mahé, cette rencontre entre Saint-Quentin et La Rochelle est à « fort enjeu » indique-t-il dans l’avant-match publiée par le club. Le Stade Rochelais abat sa dernière carte pour espérer accrocher la place de barragiste. En cas de défaite en Picardie, l’équipe de Julien Cortey sera officiellement relégué à l’échelon inférieur

« J’espère que ça sera un duel de mort de faim et qu’on aura très envie d’aller chercher cette victoire. La Rochelle est une équipe, qui pour sa première saison en Betclic ELITE, a connu des moments difficiles. Ils ont cependant bien progressé sur la seconde partie de saison, en ajustant l’effectif avec de la vitesse et de la qualité. »

La dernière de Julien Mahé à Pierre-Ratte ? « J’espère revenir pour un match de phase finale »

Pour Saint-Quentin, il s’agit aussi du dernier match de saison régulière à Pierre-Ratte… et donc potentiellement de la dernière rencontre de Julien Mahé devant ses supporters. À moins qu’un potentiel match de play-in ou playoffs viennent offrir un joli bonus au technicien, dont le départ a été acté au début du mois d’avril après cinq saisons exceptionnelles.