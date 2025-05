Test BeBasket: Où jouent ces joueurs de NM1 ?

A une journée de la fin du championnat de NM1 en saison régulière, et alors que Challans peut encore créer la sensation et monter en Pro B dès ce vendredi en coiffant sur le fil Quimper et Le Havre, testez vos connaissances sur les effectifs de Nationale 1.

Testez vos connaissances sur la NM1

Notre quiz vous met au défi d’identifier les équipes de 10 joueurs de Nationale Masculine 1.

Voici le résumé du quiz sur les joueurs de NM1

Le quiz couvre les équipes de 10 joueurs de Nationale Masculine 1 lors de la saison 2024/2025.

Afficher les réponses Question 1 : Dans quelle équipe joue Ben Kovac pour la saison 2024-2025 ? A) Besançon

B) Berck Afficher la réponse Réponse correcte : A) Besançon. Explication : Ben Kovac joue pour Besançon ! Question 2 : Dans quelle équipe joue Alexandre Aygalenq pour la saison 2024-2025 ? A) Loon Plage

B) Toulouse Afficher la réponse Réponse correcte : B) Toulouse. Explication : Alexandre Aygalenq joue pour Toulouse ! Question 3 : Dans quelle équipe joue Yanik Blanc pour la saison 2024-2025 ? A) Quimper

B) Orchies Afficher la réponse Réponse correcte : B) Orchies. Explication : Yanik Blanc joue pour Orchies ! Question 4 : Dans quelle équipe joue Joe Burton pour la saison 2024-2025 ? A) Angers

B) Orchies Afficher la réponse Réponse correcte : B) Orchies. Explication : Joe Burton joue pour Orchies ! Question 5 : Dans quelle équipe joue Olivier Yao-Delon pour la saison 2024-2025 ? A) Lorient

B) Poissy Afficher la réponse Réponse correcte : B) Poissy. Explication : Olivier Yao-Delon joue pour Poissy ! Question 6 : Dans quelle équipe joue Mike Joseph pour la saison 2024-2025 ? A) SCABB Lab

B) Tarbes-Lourdes Afficher la réponse Réponse correcte : B) Tarbes-Lourdes. Explication : Mike Joseph joue pour Tarbes-Lourdes ! Question 7 : Dans quelle équipe joue Alexandre Karolak pour la saison 2024-2025 ? A) LyonSO

B) Metz Afficher la réponse Réponse correcte : B) Metz. Explication : Alexandre Karolak joue pour Metz ! Question 8 : Dans quelle équipe joue Antoine Wallez pour la saison 2024-2025 ? A) Le Havre

B) Quimper Afficher la réponse Réponse correcte : B) Quimper. Explication : Antoine Wallez joue pour Quimper ! Question 9 : Dans quelle équipe joue Kevin Thalien pour la saison 2024-2025 ? A) Challans

B) Levallois Afficher la réponse Réponse correcte : B) Levallois. Explication : Kevin Thalien joue pour Levallois ! Question 10 : Dans quelle équipe joue Steven Cayol pour la saison 2024-2025 ? A) Saint-Vallier

B) Le Havre Afficher la réponse Réponse correcte : B) Le Havre. Explication : Steven Cayol joue pour Le Havre !

Fin du quiz : incollable sur la Nationale 1?

Si vous avez brillamment répondu au quiz, vous êtes prêt pour les playoffs NM1 ! Sinon, une petite révision s’impose ici sur les effectifs NM1 !

