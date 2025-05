Challans peut-il créer la sensation et monter en Pro B dès ce vendredi ?

Le Vendée Challans Basket joue gros ce vendredi soir. En déplacement sur le parquet du STB Le Havre, les hommes de Sébastien Lambert peuvent viser une montée directe en Pro B, plus de 30 ans après leur dernière apparition à ce niveau. Pour cela, une équation complexe : battre Le Havre, invaincu chez lui, et espérer un faux-pas de Quimper à Lyon. Une situation qui ne semblait pas envisageable en début de saison, mais que Jeremy Bichard (1,86 m, 34 ans) et ses coéquipiers ont rendu possible à force de constance et de caractère.

Challans, un outsider devenu prétendant crédible

Avec 11 victoires pour seulement 2 défaites dans cette poule haute, Challans est l’équipe en forme de cette deuxième phase de Nationale 1. « Depuis notre victoire à Tours en novembre, j’y ai cru », confie le meneur Jérémy Bichard à Ouest-France. « Malgré les blessures, l’équipe a toujours continué à gagner. Ce groupe a quelque chose en plus. »

Et effectivement, à mesure que Le Havre et Quimper semblaient prendre le large, Challans s’est accroché, puis a surgi dans la dernière ligne droite. « Beaucoup de gens parlent de surprise. Je ne veux pas qu’il en soit ainsi pour nous. On est une belle équipe sur le papier », insiste Bichard, fort de son expérience en N1.

Un défi immense au Havre, mais sans pression

Le contexte du match face au Havre est limpide : gagner pour garder une chance de montée, mais aussi pour sécuriser un avantage en playoffs. « On n’a aucune pression, c’est que du bonus », glisse Bichard. L’équipe du STB, bâtie pour monter, n’a jamais perdu à domicile cette saison, mais les Challandais comptent bien bousculer cette invincibilité.

« Si on les accroche jusque dans le dernier quart-temps, tout peut arriver. On y croit, on est dans une belle dynamique. » L’absence possible de Steven Cayol côté havrais (entorse) pourrait jouer en faveur de Challans.

Un œil à Lyon : le sort entre les mains du SO

Pendant ce temps, Quimper devra aller s’imposer à LyonSO, une équipe qui joue sa qualification pour les playoffs et qui a remporté ses quatre derniers matchs. « Lyon est solide, difficile à jouer. Quimper a déjà perdu à l’extérieur, on a des raisons d’espérer », analyse Bichard. Mais il le concède : « Je les vois quand même gagner. »

Côté lyonnais, le discours reste concentré. « À nous de faire le travail. Quimper obtiendra ce qu’il doit obtenir », lâche le coach Philippe Hervé, également questionné par Ouest-France. S’il bat Quimper, son équipe pourrait se qualifier en playoffs… et offrir la montée directe à Challans.