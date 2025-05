Le Havre, Quimper ou… Challans : la course à la montée en Pro B totalement relancée à une journée de la fin !

« Il y a deux heures, on était mort », souffle Thibault Wolicki au micro d’Ouest France. Et pourtant, l’entraîneur quimpérois va pouvoir continuer à rêver d’une montée directe en Pro B pendant trois jours de plus !

Leader de Nationale 1, Le Havre a chuté aux Sables d’Olonne (75-79), laissant revenir totalement les Béliers dans la course. « On n’a pas été bon », regrette Lauriane Dolt, la technicienne normande. « On n’a pas fait ce qu’il fallait. Quand on nous tape dessus, on réagit mal. L’équipe n’était pas dans l’intensité défensive. »

Une belle surprise pour le club finistérien, qui avait cru abandonner ses illusions de montée le week-end dernier à Mulhouse. « J’ai demandé le score du Havre avant de rentrer dans le vestiaire », raconte Thibault Wolicki. « Quand je suis rentré, les joueurs n’avaient pas le droit de regarder leur téléphone. Et j’ai fini par crier « allez les Sables ! »

Le revers du STB a donc fait les affaires de Quimper, tombeur dans le même temps du SCABB Lab (77-71), mais pas spécialement de… Challans, qui a engrangé son septième succès consécutif (100-85 contre Orchies). Troisième larron du groupe de tête, le VCB rêvait secrètement d’une montée directe vendredi 9 mai.

NM1 – Journée 39 Challans 100 Orchies 85

Pour cela, il aurait « simplement » fallu battre Le Havre au terme d’une finale aux Docks Océane. Mais le revers de Saint-Thomas a relancé l’équipe bretonne, et le VCB devra désormais compter, en sus, sur une victoire de LyonSO contre Quimper pour arracher la première place. « On n’aura pas la finale espérée », a confirmé l’entraîneur Sébastien Lambert à Ouest France. « À ce moment-là, on aurait eu notre destin complètement en main. À mes yeux, on l’a encore, même si on reste dépendant du résultat de Quimper. »