Le coup de grâce du Havre à Quimper dans la course à la Pro B ?

Poule haute

La fin de saison est toute proche, et la course à la première place est en train de se décider. Après sa victoire cruciale à Quimper qui avait déjà refroidi les espoirs de ces derniers, Le Havre pourrait avoir donné le coup de grâce ce vendredi 2 mai. Les joueurs du STB l’ont en effet emporté facilement contre Tours (88-69), tandis que leurs rivaux quimpérois se sont inclinés à Mulhouse dans un match à couteaux tirés (60-54). Ces deux défaites d’affilée sont terribles dans la course à la montée en Pro B. D’autant plus que dans le même temps, c’est Challans qui est revenu au contact. Forts d’une sixième victoire consécutive à Saint-Vallier (84-104) avec trois joueurs au-delà des 20 d’évaluation, les Challandais ont désormais le même bilan que Quimper, qui doit impérativement gagner ses deux derniers matchs (contre le SCABB et à Lyon), et espérer un faux pas du Havre (aux Sables d’Olonne et contre Challans).

La course aux playoffs est elle toujours aussi tendue, avec six équipes qui se tiennent en deux points, de la 7e place (Orchies) à la 12e (Vitré).

Poule basse

L’enjeu de la poule basse est évidemment la course au maintien. Et à ce niveau-là, Charleville-Mézières et Poissy se sont relancés ce vendredi. Les premiers ont pu dominer Rennes (84-70) grâce à un Alexis Auburtin de gala (21 points à 8/11 aux tirs, 9 rebonds pour 30 d’évaluation et un excellent plus/minus de +29). De son côté, Poissy a fait fort en allant s’imposer chez le 3e Feurs, d’une grosse marge (73-94). Irrésistible à 3-points (12/22, soit 50,8%), le club du GM Kevin Seraphin a creusé plus de 20 points d’écart dès la première période. Et remonte ainsi en 10e place – premier relégable – avec un calendrier favorable pour les deux derniers matchs : Avignon à domicile puis Charleville à l’extérieur.

À contrario, la défaite de Fougères à Besançon (75-73) remet le club breton dans une situation délicate. Les deux dernières journées seront palpitantes. Protégé de la relégation, le Pôle France a perdu à Boulogne-sur-Mer, malgré les 21 points du futur nanterrien Hugo Yimga-Moukouri.