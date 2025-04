Vainqueur du choc à Quimper, Le Havre reprend la tête de NM1 : en route vers la Pro B ?

À quatre journées de la fin de la saison régulière de NM1, le vainqueur du choc entre Quimper et Le Havre, les deux tauliers de la division en cette saison 2024-2025, allait faire un grand pas vers la Pro B. Et ce vendredi 18 avril, comme un mois plus tôt aux Docks Océane, c’est encore le STB qui est ressorti victorieux face aux Béliers.

Nouvelle partie d’un faible niveau mais nouvelle victoire du Havre

De nouveau, le sommet de la NM1 n’aura pas accouché d’une rencontre mémorable. Si les deux équipes ont été moins dispendieuses avec le ballon (23 pertes de balles) que lors du premier affrontement (35 ballons perdus), elles ont une nouvelle fois fait preuve d’une adresse catastrophique (20/65 pour Quimper, 20/54 pour Le Havre).

Alors forcément, dans une partie à faible scoring, le Saint-Thomas Basket a presque fait le plus dur en se détachant dans le dernier quart-temps à la faveur d’un 8-0 d’entrée pour prendre 11 points d’avance (42-53, 33′). Derrière, Quimper est bien revenu en toute fin de match, mais 5 points consécutifs de Keith Wright (13 points) dans les trois dernières minutes ont été suffisants au Havre pour s’imposer, malgré les multiples possibilités bretonnes pour égaliser ou gagner.

Le STB a son destin en main

Ainsi, Le Havre reprend la tête au meilleur des moments, à égalité de points avec Quimper. Mais à trois journées de la fin de la saison régulière, le STB a l’avantage d’avoir gagné ses deux confrontations contre son rival breton et ainsi d’avoir son destin en main.